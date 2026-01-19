宋偉恩太努力大喊⋯6個字破3個 本本直接嗆洪都拉斯

陳漢典領軍的實境解謎綜藝《百分之一相對論》18日播出第三集，首個單元《月明村的虎靈傳説》迎來最終回，揭曉虎靈能幻化成任何人的真相，甚至一度化身吳念軒試圖操控探員，最終反派古芳華（鍾瑶飾）長年透過「虎佑茶」控制月明村居民，六位探員必須潛入「靈虎季」現場，完成關鍵任務，阻止祭祀儀式，才能導正時空、拯救村莊。

任務過程中，宋偉恩因劇情設定必須由「屬狗」的探員尋找線索，被推上前線獨自走進黑暗走廊，他邊走邊崩潰，甚至遭工作人員惡搞扮成的「調皮鬼」驚嚇，讓他一度退縮，不過被嚇過以後，他再次看到工作人員時，已經可以不耐煩地說：「又來！」回想拍攝當下，宋偉恩坦言：「因為任務一定要完成，不想拖累大家，只好硬撐裝勇敢。」也慶幸製作單位沒有真的安排太恐怖的橋段。

在阻止祭祀儀式的最後關卡中，「獻歌」環節意外成為全場笑點。村長洪都拉斯帶頭接唱〈虎姑婆〉童謠，被點名者必須接力演唱，否則就要不斷重新來過，就在探員們接連失敗時，宋偉恩站出來頂著沙啞嗓音帶領眾人又唱又跳，順利完成任務，被封為本集 MVP，他笑說小時候媽媽常唱〈虎姑婆〉給他聽，沒想到長大後竟成了解謎關鍵，「一邊唱一邊想起小時候被拿來嚇的回憶，真的很妙。」

宋偉恩帶領大家唱〈虎姑婆〉。（圖／映底子）

六位探員唱完〈虎姑婆〉後，被洪都拉斯要求大喊出村落的咒語「願虎靈保佑你！」每一個人都要比前一個更大聲，倒數第二個輪到本本，她被洪都拉斯質問，「你覺得你夠大聲嗎！」她理直氣壯地回，「夠！」讓其他探員笑出來，而最後一個剛好輪到感冒的宋偉恩，他很努力大喊，不過6個字有3個字破音，擔心又要重新來過，陳漢典趕緊幫忙解釋，「他感冒！」

洪都拉斯飾演村長。（圖／映底子）

最終六位探員成功消滅虎靈、導正時空。隊長陳漢典感性表示：「從來沒想過台灣能拍出這種結合解謎實境和戲劇的節目，我們真的每個人都是不可或缺的齒輪。」宋偉恩則透露，拍攝期間其實正高燒不退，「很多時候頭很暈，但大家都很照顧我，真的像一支一起出過任務的探員小隊。」

總導演郭方儒也分享，節目從試播集到第一單元，製作品質一路升級，「後面的《黎明別館的祝福》、《梅花梅花幾月開》，以及重製版《弓弓築舍失蹤事件》，其實都環環相扣，看完就會知道每個案件都有關聯。」

本週日，《百分之一相對論》將正式推出第二單元《黎明別館的祝福》，故事從六封寄往時空調查局的神祕邀請函展開，探員們將深入深山中的黎明別館，面對詭異娃娃與塵封家族秘密。黃偉晉也將以全新探員身分加入行列，與眾人一同逼近那「百分之一」的真相。