宋偉恩實境秀太入戲險爆衝突 怒吼蔡昀希嗆聲陳漢典

藝人宋偉恩近日參與實境節目《百分之一相對論》，由於節目採用沉浸式的方式進行，飾演霸凌學生加害者的蔡昀希因為過於投入角色，在過程中作勢攻擊其他演員，完美演繹出校園霸凌的氣氛，令宋偉恩當場情緒失控暴走，對著蔡昀希怒吼：「你憑什麼打人啊？」，旁人拉都拉不住，而陳漢典阻止衝突竟被他嗆：「不要碰我！」場面一度失控。

宋偉恩在實境節目《百分之一相對論》拍攝現場暴怒，對著蔡昀希怒吼。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

以「未來少女」出道的演員蔡昀希，在《梅花梅花幾月開》飾演校園霸凌加害者。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡昀希也眼匡泛淚的向導演郭方儒淚訴：「我當下真的快嚇哭了！」

陳漢典阻止失控的宋偉恩竟被嗆。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

而拍攝時為了阻止宋偉恩暴怒衝動做出傻事，陳漢典用盡全力拉住宋偉恩，深怕他越來越失控，但因為當下宋偉恩顧不了那麼多，對著空氣怒吼「不要碰我」，事後陳漢典苦笑認：「其實拉你的是我啦，當下不知道該如何表示，真的是蠻尷尬的，但也相當實境！」宋偉恩事後得知笑說：「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在『劇情裡』，看了蠻感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」

《百分之一相對論》主持群為陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本，與觀眾一起在節目中解開各種謎題。實力派單元角色與NPC包括洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲、喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫、温昇豪、姚以緹、「小薰」黃瀞怡、孫沁岳、MAX等，卡司相當豪華。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

