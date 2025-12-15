宋偉恩寫3000字檢舉信給教官⋯隔天進教室變成被霸凌的人 16年過去仍留陰影：我以為我忘了

宋偉恩在演員路上看似順利，一出道就入圍金鐘新人獎，又接到了幾檔熱播戲，近期雖然沒能順利奪金，還是獲得第60屆金鐘獎的入圍肯定，不過這一路只有他知道有多苦，31歲前夕他在專訪上許下了願望，「今年對我來說處處充滿挑戰，我希望自己還能再不斷學習跟蛻變，30歲這年偏辛苦了一點，希望未來的挑戰可以少一底點」。

宋偉恩看著31歲的生日蛋糕。（圖／小娛樂）

宋偉恩即將31歲。（圖／小娛樂）

宋偉恩除了在演技上獲得認可，他近期也跨足實境節目，自然不做作的模樣被更多人看見，他在《百分之一相對論》中，發揮了演技也展現了最真實的自我。在演員的身份背後，他將最真實的自我展露出來，當他看到NPC霸凌其他人時，他忍不住爆衝，「如果是我宋偉恩的話，我不會這樣，我可能也是會選擇安靜的人，因為有角色在身上，我整個忍不住。」

宋偉恩當下爆衝，其他隊員都拉不住，上前拉住他的陳漢典都被他吼，「不要碰我！」不過當下呈現出來的樣子，其實讓導演郭方儒相當開心，「我做的是一個實境節目，這才是演不來的」。

導演郭方儒和宋偉恩。（圖／小娛樂）

拍攝結束後，宋偉恩恢復理智後趕緊跟NPC道歉，他事後也回頭反思自己當時為什麼會如此敏感，「我不敢跟說自己生命經驗多大關聯，但我小時候的個性的確比較衝，是進了這行稜角不得不被磨圓」，雖然是實境節目，不過當下他非常融入，他透過表演把動物性的本我激發出來，「這是很真實的我，其實我蠻忐忑播出會被罵。」

宋偉恩爆衝飆罵NPC。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

宋偉恩回憶起高中階段，當時班上有一位同學長期被排擠，他當時其實也是霸凌的其中一員，「16歲時會覺得，大家這樣所以我也要這樣」，不過就在他確定推甄上大學時，他決定寫一封3000多字的檢舉信給教官，希望這問題能被解決，「我把這件事跟一位同學說，隔天我去學校就知道完蛋了，傳開了，我從欺負人的人變成被欺負的人」，他慶幸當時他可以一路請假到畢業典禮再回學校參加畢業典禮，「事後我才知道，謝師宴也沒有找我。」

宋偉恩聊高中社會化的過程。（圖／小娛樂）

宋偉恩體驗過關係霸凌的痛苦，這件事也已經12年，他一直以為被塵封在回憶的角落中，不過如今再度被觸動，再加上他最近在寫論文時，跟指導教授聊到自己在表演時容易過度評價自己，「我一直非常在意外界的眼光，甚至會因此感到焦慮，我才意識到，雖然這件事我有點忘記，但還是默默影響我，只是我不自知。」也因為這樣，他相當擔心節目播出後，大家不是看到彬彬有禮社會化的宋偉恩，「我很怕被罵，覺得我怎麼會這樣，因為那是太真實的我。」

這道陰影至今仍在，不過18歲的宋偉恩寫下那封信時，腦中閃過的是「我不想要後悔」，所以如今讓他選擇，他還是會站出來，「我後悔當時的血氣方剛，我應該有更好的處理方式，而不是直接當抓耙仔。」或許經過蛻變後，他可以不再透過角色發洩情緒，而是用更成熟的態度面對、接納當時衝動的自己，不再對自己過度苛刻。