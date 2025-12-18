宋偉恩慘遭隊友海放！葛丞開嗆：輸我就別當演員
運動競技節目《最強的身體》本週日將播出全新第19集，再度進行備受矚目洋將組別競賽，聚集了一眾來台發展的外國好友，包含美國籍的杜力跟賈斯汀，以及瑞典籍的方馬丁、德國籍的賀少俠，還有日本籍的一樹，以前都曾是綜藝節目的班底，今天將一改私底下嘻嘻鬧鬧的狀態，在賽場上較勁。主播徐展元也說：「他們背負的是國家的榮耀，還有膽量、膽識。」
不過即使擁有優勢基因，但面對高雄破表的高溫，選手們也陷入苦戰，連大黑馬賀少俠都無力支撐，杜力甚至卡關遲遲無法完成，徐展元也在主播台稱：「可能會創下有史以來連第一個項目都無法完成，破新低紀錄。」
洋將組別競賽，聚集了一眾來台發展的外國好友，包含美國籍的杜力跟賈斯汀，以及瑞典籍的方馬丁、德國籍的賀少俠，還有日本籍的一樹。（圖／好看娛樂提供）
最強演員組合則集合了眾新生代男星，包含宋偉恩、安俊朋、初孟軒、王霆晏、林毓桐以及葛丞。葛丞更放話：「如果你們輸了我，就不要當演員了！」而在比賽中被其他演員戰友們海放的宋偉恩，只能呆愣在原地大呼：「你們怎麼沒等我啦！」意外增添一絲趣味。
此外，本周最特別的是原住民組合，號召了台灣各個原住民族，共同來賽場上拚鬥，看誰是這片土地最強的戰士，看到原住民堅強的實力，讓主播徐展元驚呼：「最強原住民帶著爆發力開始了！」蔡尚樺看到2分半就完賽，大讚根本是菁英級的賽事。
