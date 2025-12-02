宋偉恩拍攝現場吼哭女星 陳漢典阻止遭嗆：不要拉我

宋偉恩拍攝現場暴怒，激動怒吼蔡昀希。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（2日）推出正式預告，並揭開節目四大單元。其中，在「梅花梅花幾月開」的拍攝過程當中也發生了一件相當尷尬的插曲，由於節目採用沉浸式的方式進行，飾演霸凌學生加害者的蔡昀希因為過於投入角色，在過程中作勢攻擊其他演員，完美演繹出校園霸凌的氛圍感，令探員宋偉恩當場情緒失控暴走，對著蔡昀希怒吼：「你憑什麼打人啊？」、「不要拉我」，腎上腺素激發令全場的探員們拉都拉不住，場面一度失控。

回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡昀希也眼匡泛淚的向導演郭方儒淚訴：「我當下真的快嚇哭了！」

陳漢典（中）為緩頰現場，被宋偉恩嗆。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

值得玩味的是，為了阻止宋偉恩暴怒衝動做出傻事，探員陳漢典用盡全力拉住宋偉恩，深怕他越來越失控，但因為當下宋偉恩顧不了那麼多，對著空氣怒吼「不要碰我」，事後陳漢典苦笑認：「其實拉你的是我啦，當下不知道該如何表示，真的是蠻尷尬的，但也相當實境！」宋偉恩事後得知笑說：「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在「劇情裡」，看了蠻感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」

實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。單元角色NPC也在今日預告大公開，第一單元的洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲，第二單元的喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫，第三單元的温昇豪、姚以緹、黃瀞怡(小薰)、孫沁岳、徐彭臒(Max）....等， 節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

