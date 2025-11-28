宋偉恩挑戰雙人運動狂抖！花花當場嗆：不舉

宋偉恩（右）與花花上演雙人瑜珈。（圖／東森提供）

東森《驚奇旅明星》本周找來鮮肉導遊宋偉恩，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵勇闖花蓮，沒想到一開場就被姐姐們「調戲」到面紅耳赤。宋偉恩還搞笑透露，製作單位說我是鮮肉導遊，讓他自嘲是「即期品」：「都三十歲了，我應該只能算是『即期品』，工作人員還問我身材有沒有準備好？我就說沒有，但畢竟已經即期了，就讓姐姐們盡早食用。」沒想到周曉涵竟開車回：「怎麼個吃法？」讓三位姐姐瞬間傻眼，直呼妹妹學壞了。

一行人為了淨化身心靈，體驗瑜珈，曾莞婷更穿著運動背心大秀性感身材。苗可麗率先與宋偉恩嘗試基礎姿勢，主動摟上宋偉恩的腰，還被他拒絕，讓所有人笑個不停。但宋偉恩跟花花挑戰雙人瑜珈時，頻頻發抖沒力，慘被花花嗆「不舉」，後面更是直接崩潰趴下。眾人加碼兩人挑戰開筋動作，花花輕鬆完成，更故意將宋偉恩雙腿拉開，讓他崩潰大喊：「快停下來！要抽筋了！」反觀周曉涵、曾莞婷挑戰雙人交疊成功，還彎腰展現好身材，讓曾莞婷笑喊：「要收費！」

宋偉恩帶領花花（左起）、苗可麗、曾莞婷、周曉涵遊花蓮。（圖／東森提供）

運動後，眾人品嚐Q彈雞肉火鍋，曾莞婷也感性分享這次來花蓮，勾起童年與媽媽的回憶。苗可麗則大讚這趟旅程放鬆又舒服。宋偉恩也表示過去來花蓮都是拍戲，這次終於體驗到郊區的風景。此外，姐姐們一如既往地大開黃腔，讓宋偉恩難以招架，苗可麗瘋狂撩弟：「你下麵給我吃」、「來吃塊雞」，讓宋偉恩笑到直喊「喜歡年上！」

宋偉恩也接招，在貼心夾雞肉、鮑魚給苗可麗吃的同時，笑說：「我的大肌雞給可麗姐吃，可麗姐的鮑魚給我吃。」讓眾人笑翻。在第一天行程尾聲，宋偉恩也坦言這次能和四位姐姐一起上節目，感到特別舒服自在，頻率一致相處得很愉快。花花也大聲讚譽：「你真的很棒，可以考慮跨領域嘗試綜藝看看！」

