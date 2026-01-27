宋偉恩有「幽閉恐懼症」 獨闖70公分寬黑暗密道被日本武士追殺

解謎實境節目《百分之一相對論》集結製作人郭彥伶、總導演郭方儒與執行製作人江芷婷的核心團隊操刀，節目結合戲劇敘事與實境闖關，26日播出第四集，節目正式展開第二篇章〈黎明別館〉，全新世界觀全面啟動，而新成員黃偉晉也正式披上時空調查局制服，成為探員陣容中的關鍵戰力。

宋偉恩。（圖／映底子）

第二單元一開場，節目赴北投歷史眷村「中心新村」取景，將多棟老宅重新改造為故事主舞台，營造出封閉又詭譎的空間氛圍。為了讓劇情層次更加立體，單元中邀來喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡（Rin），以及首度跨足戲劇實境的網紅喬瑟夫，共同擔任推動故事走向的重要 NPC。這也是探員們完成首章任務後，睽違一年再次全員出動，隊長陳漢典笑說：「這一年大家都沒白過，每個人都有偷偷進修。」

新加入的黃偉晉甫登場便成為眾人焦點，過去在遊戲中屢次展現高敏捷度的他，被隊友寄予厚望，也讓他忍不住先打預防針：「拜託不要一開始就把所有責任都丟給我。」不料話才說完，就在混亂場面中被黑衣家僕突襲，直接用臉迎上道具，當場跌坐在地，意外成為節目名場面之一。事後他在直播中自嘲幸好只是虛驚一場，否則恐怕真的會掛彩。

〈黎明別館〉的劇情設定明顯升級，整個楊家被捲入一樁充滿壓迫感的爭產命案。喜翔飾演的家族核心楊強瑞，冷靜卻極具控制慾；韓瑜詮釋的長女楊金晶情緒張力十足，與馬力歐飾演的家僕梁子臨彼此牽制；廖允杰飾演的陳海夾在婚姻與家族利益之間進退兩難；周曉涵化身小妹楊桐花，成為偏愛與衝突的引爆點；而鄭煒齡飾演的養女楊孫貽，則握有左右繼承權的關鍵線索。首次挑戰此類節目的喬瑟夫，飾演楊家二哥楊銀樹，也讓觀眾眼睛一亮。

韓瑜、周曉涵。（圖／映底子）

導演郭方儒透露，這一單元投注大量時間在戲劇鋪陳上，「觀眾會發現，故事不是等探員解完謎才推進，而是 NPC 的人生同時在發生。」探員闖關的每一步，都可能改變角色關係，這種「實境與戲劇同步運作」的結構，是團隊刻意選擇的高風險嘗試。鄭煒齡也分享，首次戴著耳機演戲相當緊張，常因現場聲音過於混亂聽不到導演指令，「但正因為不可控，反而讓表演變得更真實。」

解謎關卡同樣話題不斷，其中一關要求完成指定劍玉動作才能繼續前進，讓探員們一度陷入卡關危機。關鍵時刻，潘君侖挺身而出，憑童年累積的劍玉經驗連續成功，成為全隊突破瓶頸的救援者。網友笑稱這一段根本是「實境版生存遊戲」，而潘君侖則淡定表示：「看到劍玉其實很安心，這關剛好是我擅長的。」

另一段讓觀眾印象深刻的，是宋偉恩的極限挑戰。過去曾公開表示自己有幽閉恐懼症的他，卻在任務需要時，主動鑽進僅70公分寬的黑暗通道，獨自取得關鍵道具，過程中還遭遇突襲追逐。他坦言當下其實非常掙扎，「但如果什麼都不做，好像對不起團隊。」這份選擇也讓網友一致刷留言讚嘆。

劇情層面同樣埋下大量伏筆。楊強瑞對本本異常的偏愛，讓探員一開始摸不著頭緒，隨著線索逐漸浮現，牆上照片、佈置細節頻頻指向本本的身影，甚至引發「身世之謎」的推論；另一方面，韓瑜飾演的楊金晶因父親偏心而情緒失控，也讓家族內部的暗潮逐步浮上檯面，殺機似乎悄然逼近。

節目播出後，不少觀眾也將目光投向拍攝場地本身。位於北投中心新村的〈黎明別館〉洋樓，已被保留下來轉為沉浸式推理體驗空間。製作人郭彥伶透露，場地目前已正式營運，觀眾不只能實際操作節目中的機關，還能體驗全新解謎企劃〈時空旅者的詭局〉，「看完節目再來玩，會更有代入感。」也成為近期熱門的北投週末行程選項。