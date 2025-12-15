宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點

宋偉恩吐露這些年的心境改變。（陳俊吉攝）

宋偉恩在全台首創沉浸式兼戲劇推理實境《百分之一相對論》化身時空探員，第一次挑戰結合沉浸式、密室逃脫、劇本殺3元素，他從陌生到熟悉，甚至陷入其中。

他說，節目就像即興表演的舞台，讓他假借一個角色去做他平常想做卻不能做的事，展現他不敢在鏡頭前表現的樣子，「其實滿紓壓，感謝節目讓我短暫抽離原本煩躁的生活，去到另外一個世界再回來」。

他在節目裡解不開積木謎題，意外透露「自暴自棄」面貌，他坦承自己在2年前意識到這件事，「這是我表演最大的缺點，我會一直批評自己，導致我根本沒辦法融入角色，回過頭才發現我在日常生活中就是這樣子」，他也透露後來透過指導教授幫助，慢慢走出困境。

總導演郭方儒也是節目編劇，他親自撰寫4個取材於台灣在地、可以引發共感的單元劇本，他表示自己在拍攝期間感到沮喪、徬徨，拍攝工作因此一度暫停。

幸好在邀請喜翔參與演出時，事前看過劇本的喜翔興奮地問「我好喜歡這故事，我們來拍成影集好不好？」之後每次遇到，喜翔也會強調他對劇本的喜愛，讓郭方儒重拾信心。郭方儒說，身為一名創作者，能讓別人真的看到創作，然後說「我好像知道你在幹嘛」時，內心都會充滿成就感。