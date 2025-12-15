宋偉恩片場遭女星飆罵 情緒失控暴走：最討厭倚老賣老

宋偉恩擔心自己被誤會是「倚老賣老」的前輩。（陳俊吉攝）

宋偉恩在全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》和陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖和本本化身時空探員。談起這三年的拍攝心情，曾在節目中2度發脾氣的他開玩笑的說：「我一定都要講，《百分之一》這節目其實很危險，它會看到我們演藝人員幕後很真實、很情緒化的那一面，我從來沒有這麼沒有包袱的在攝影機前面出現過」，爆料他與黃偉晉常在節目中失控。

宋偉恩在節目第三單元「梅花梅花幾月開」，被飾演霸凌加害者的蔡昀希惹怒，罕見的在鏡頭前失控飆罵，甚至遷怒到陳漢典身上。提起這件事，宋偉恩坦承，即使下戲很久，他內心仍對蔡昀希感到愧疚，「我跟她道歉好幾次，我真的怕她嚇到，加上我們年紀又差滿遠的，我很怕她會覺得我是一個倚老賣老的人，因為我最討厭這種人了，結果我竟然變成這種人...」。

宋偉恩曾於節目裡情緒失控。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

他回憶當時跟蔡昀希對戲的情景，力讚《未來少女》出道的蔡昀希演技不僅讓現場氣氛緊張，也讓所有人陷入劇情，「她真的演得太好了，我有跟她說『你身上有很珍貴作為演員的天分，如果有機會的話，希望妳也可以嘗試戲劇』，因為她真的是一秒把我帶進去那個世界，我原本其實滿像旁觀者在看這一切發生，只是她突然轉頭過來罵了我一句『吵什麼！閉嘴』，直接把我帶進去了」。

除了在片場對蔡昀希發脾氣，宋偉恩自招他在拍攝第一單元「月明村的虎靈傳說」時，也不小心對臨演發飆。他還原當時的拍攝，表示連續兩天的拍攝加上他重感冒，不只無法聚焦解謎也無力再面對外界各種突發狀況，「我整個人是已經要死的狀態，比較累、比較情緒化，我記得我好像有兇那個套我頭套的...因為那天下雨，在移動的中間會經過戶外，當時地板都是濕的，那位工作人員超入戲，他一直推著我說『走啊！走啊！』我當下心裡很緊張，一直在罵三字經，後來忍不住對他稍微大聲的說『你不要推我！我自己會走！你再推我會滑倒』」，他很不好意思的說，自己當時真的感冒的太不舒服，沒辦法高EQ處理每件事。

《百分之一相對論》由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍；背景設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，還原那百分之一的真相。《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10點在三立都會台播出。

