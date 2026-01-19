宋偉恩獨自升級成關鍵探員 認了「裝堅強」黑暗中破關

【緯來新聞網】宋偉恩在實境節目《百分之一相對論》中第一單元〈月明村的虎靈傳説 下〉頂著黑暗一人隻身前往黑暗的走廊當中執行任務，過程中竟遭到由工作人員打扮的「調皮鬼」惡搞，嚇得連忙退回去，在眾探員們的鼓勵之下，第二次出征彷彿有神力加持，再次遇到工作人員的惡搞絲毫不畏懼，甚至出手反擊，回想起拍攝過程宋偉恩表示：「因為當下的任務是必須要由我來完成，我不想讓大家等我太久，想說忍耐一下裝堅強，我相信我可以的」也慶幸製作單位沒有安排太恐怖的橋段給他。

廣告 廣告

《百分之一相對論》第一單元順利落幕。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

其中有一個有趣的橋段「獻歌」由村長洪都拉斯帶頭開始接唱虎姑婆童謠，被點到的人需要大聲接力演唱，若失敗則重新來過，在探員們接連失敗的情況下，宋偉恩再次化身關鍵探員，頂著大沙啞的喉嚨帶著探員們又唱又跳的順利演唱完虎姑婆童謠，成了本場的最大MVP，回想起拍攝過程，宋偉恩也分享：「小時候我媽都會唱給我聽、教我唱，沒想到有一天，這首歌會派上用場，很妙的感覺，也想起了小時候不乖的時候，被虎姑婆「恐嚇」的那種恐怖感」過程中探員們充滿笑料的互動方式跟真實反應笑翻一堆網友，更有網友大讚洪都拉斯：「洪哥到底是怎麼樣可以這麼嚴肅又認真的錄這段節目啊？」

眾人結尾合照虎姑婆童謠。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《月明村的虎靈傳説》最後六位探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本順利成功消滅虎妖，順利解救月明村同時也導正了時空，回想起拍攝的過程，隊長陳漢典累喊：「我們居然做到了，從來沒有想過台灣可以有這種結合解謎實境、戲劇的節目，而且我們大家真的是彼此互相幫忙，各司其職才完成任務的，我們每一位都是相當重要的齒輪」。



探員宋偉恩回想起第一單元的拍攝過程表示：「任務的當下因為高燒不退，所以其實在很多解密的過程中都很難專注，頭很暈，但好險夥伴們都很照顧我，會關心我的狀態，也會幫忙分擔更多工作內容，我們真的就很像一群一起受訓很久後出任務的探員團隊。」導演郭方儒也表示：「這是一個很新鮮的實境節目，我們從試播集開始到第一單元《月明村的虎靈傳説》拍攝品質都是越來越提升，也很感謝探員們跟NPC演員們願意嘗試這種錄影方式，也希望觀眾朋友們可以喜歡，我們後面第二單元《黎明別館的祝福》以及第三單元《梅花梅花幾月開》還有重製版的《弓弓築舍失蹤事件》都是大家一起努力的心血，大家看到最後就會知道其實背後環環相扣，每一個案件都有關聯。」



節目《百分之一相對論》每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video；每週六晚上10 點在三立都會台播出。

更多緯來新聞網報導

周華健宣布攻蛋再加場！放話甩「忘詞王」標籤約萬人唱K

金馬61／張艾嘉追平影后紀錄失敗 工作超過50年突爆「想退休」