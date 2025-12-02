宋偉恩罕見情緒失控「片場飆罵女星」 遷怒陳漢典：不要碰我

宋偉恩在拍攝現場發飆。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

集結陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員的全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（2日）推出正式預告。探員宋偉恩在推理過程中因飾演霸凌學生加害者的蔡昀希過於投入角色，當場情緒失控暴走，對著蔡昀希怒吼：「你憑什麼打人啊？」、「不要拉我」，他罕見動怒的模樣讓現場探員拉都拉不住，導致場面一度失控。

以選秀節目《未來少女》出道的蔡昀希，在「梅花梅花幾月開」單元飾演霸凌加害者，她在過程中作勢攻擊其他NPC演員，完美演繹出校園霸凌的氛圍感。回想起當時拍攝的情景，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後親自關心狀況，蔡昀希眼眶泛紅的向導演郭方儒淚訴：「我當下真的快嚇哭了！」

演技精湛的蔡昀希成功惹怒眾人。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

有趣的是，錄影當時，探員陳漢典為了阻止宋偉恩暴怒衝動做出傻事，用盡全力拉住宋偉恩，但當下陷入情緒的宋偉恩無暇顧及其他人，激動大吼：「不要碰我！」宋偉恩事後得知是陳漢典想要安撫他，不好意思的笑說：「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在『劇情裡』，看了滿感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」陳漢典也苦笑說：「當下不知道該如何表示，真的是滿尷尬的，但也相當實境！」

《百分之一相對論》四大單元，邀請眾多演員擔任角色NPC；洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲演出第一單元的「月明村的虎靈傳說」；喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫為第二單元「歡迎來到黎明別館」；温昇豪、姚以緹、黃瀞怡（小薰）、孫沁岳、徐彭臒（Max）則是第三單元「梅花梅花幾月開」。

吳念軒是NPC演員也跟著探員們解謎。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

吳念軒在「月明村的虎靈傳說」飾演關鍵角色之外，也親自與六位探員們共同解謎，「第一次參與到真正把劇本殺跟密室逃脫落實在劇本戲劇方面並完整呈現出來，扮演NPC需要強大的信念感，因為真的會被現場的環境氛圍給拉進去整個世界觀，跟探員們一起闖關的感覺也很奇妙，對我來說我就是一個盡力去幫助大家破關的關主，但現場有很多突發狀況，我還是必須要以自己角色的身份來導正整個故事走向，真的很酷！」

與吳念軒有精彩對手戲的鄭茵聲，同樣也是首次參與大規模實境節目，她說：「因為跟探員都認識，所以在拍攝過程中馬上就進入狀況，尤其飾演NPC是不能笑場的，非常榮幸可以跟專業的劇組團隊、專業的演員們一起工作，節目整體就像是非常大型的密室逃脫，不管是美術、燈光⋯⋯等真的相當佩服，相當的實境，也相當的新穎，是我從來沒有參與過的實境節目，這是一段非常難忘非常特別的經驗」。

韓瑜首次參與實境節目跟即興演出。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首次挑戰懸疑氛圍與心理推理單元的韓瑜，在「歡迎來到黎明別館」擔任要角，「拍攝過程中只知道自己角色的部份，第一次嘗試有即興式演出的戲劇，非常緊張又興奮整個劇情走向完全沒法預知，我非常期待也非常好奇節目會如何展開，劇組也非常用心打造每個角色造型及場景，讓人很容易就沈浸在劇情中，是非常有趣的工作經驗。」

同單元的喬瑟夫則盛讚節目：「節目打造了很棒的美術場景，讓我可以帶著角色的身份跟探員們互動，也因為角色的關係，讓我可以做很多平常不會有的壞心思，甚至藉由這個機會跟很多很棒沒想過會出演的演員們一起合作，相信可以帶給觀眾最沉浸的體驗，跟著我們一起解開層層的謎團」。

温昇豪盛讚節目內容。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

温昇豪在看似光鮮亮麗的校園內部卻存在著階級制度與校園霸凌的第三單元「梅花梅花幾月開」飾演老師，他坦言：「這個節目的魅力就是介於虛跟實之間，我們要演出劇中的角色，但是我們要跟實境節目裡面的探員們抱持一定的距離，營造出一種虛實之間的切換，那這是一個很大膽的嘗試，也是一個實驗性的作品，希望大家可以多多支持。」

以選秀節目《原子少年》出道，第一次演戲就挑戰戲劇推理實境節目的MAX興奮表示：「第一次是以這麼特別的形式呈現戲劇作品，我真的感到非常榮幸，謝謝節目團隊的信任，在劇組內觀摩新生代的演員們時，吸收到很多經驗，更不用說看到資深前輩們的演技時還受到他們的鼓勵甚至也會慢慢的指導我怎麼進入劇情跟角色，能認識到這些專業的工作夥伴，我相當的幸運，真的相當開心。」

《百分之一相對論》由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍；背景設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，還原那百分之一的真相。《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10點在三立都會台播出。

