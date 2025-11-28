宋偉恩與花花做瑜珈被嗆「不舉」 發抖求饒：快停下來

藝人宋偉恩近日在外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》擔任導遊，帶領苗可麗、「花花」張嘉雲、曾莞婷、周曉涵到花蓮遊玩，沒想到他一開場就被姐姐們「調戲」到面紅耳赤，跟花花挑戰雙人瑜珈時，還因發抖沒力氣，慘被對方嗆「不舉」，崩潰模樣全被拍下。

宋偉恩（中）近日參與節目《驚奇旅明星》擔任導遊，帶花花、苗可麗、曾莞婷、周曉涵到花蓮遊玩。（圖／東森綜合台提供）

宋偉恩首度見到曾莞婷本人，忍不住驚呼：「哇，好正喔！」並自曝從小看苗可麗的戲長大：「可麗姐完全沒變，太厲害了！」和花花一拍即合的他，也大讚她有喜氣的能量；並透露和周曉涵曾合作戲劇，「在我尚未出道前，我飾演教室裡眾多學生的其中一位，當時曉涵姐就像女神一般的存在，這次能在節目同台，備感榮幸。」

宋偉恩笑稱製作單位說他是「鮮肉導遊」，讓他自嘲30歲了其實是即期品：「工作人員還問我身材有沒有準備好？我就說沒有，但畢竟已經即期了，就讓姐姐們盡早食用。」沒想到周曉涵竟回：「怎麼個吃法？」逗樂全場。

宋偉恩（右）與花花（左）做瑜珈被嗆「不舉」，後崩潰求饒：「快停下來！要抽筋了！」（圖／東森綜合台提供）

曾莞婷擁有火辣身材（圖／東森綜合台提供）

在該集節目中，一行人體驗瑜珈，曾莞婷穿著運動背心大秀性感身材。苗可麗率先與宋偉恩嘗試基礎姿勢，主動摟上宋偉恩的腰，還被他拒絕，讓所有人笑個不停。

宋偉恩跟花花挑戰雙人瑜珈時，頻頻發抖沒力，慘被花花嗆「不舉」，後面更是直接崩潰趴下。眾人加碼2人挑戰開筋動作，花花輕鬆完成，更故意將宋偉恩雙腿拉開，讓他崩潰大喊：「快停下來！要抽筋了！」反觀周曉涵、曾莞婷挑戰雙人交疊成功，還彎腰展現好身材，讓曾莞婷笑喊：「要收費！」

