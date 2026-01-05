宋偉恩被NPC嚇爛！ 面具一拿掉笑出來⋯原來是大熟人

《百分之一相對論》4日首播曝光第一單元《月明村的虎靈傳說》上集，室內外的地形複雜讓探員和工作人員吃足苦頭，頂著暑期烈日在嘉義拍攝一週，找來洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等知名演員擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC），當幾位演員現身時，探員都忍不住笑出來，但在演員專業的演技表現下，很快就把他們帶進劇情裡面。

宋偉恩被嚇。（圖／映底子）

吳念軒擔任NPC。（圖／映底子）

播完第一集後，導演郭方儒、宋偉恩和本本等人一起直播聊聊感想，最讓讓探員嚇最大一跳的環節是破解關卡後，櫃子門打開，竟然藏著一個真人小孩，讓膽小的探員梁以辰驚聲尖叫，還表示不敢相信劇組居然把一個孩子藏在櫃子裡，導演郭方儒特別為觀眾解說：「其實那個櫃子有暗門，小孩可以爬進爬出，也有特別設計過他被關著的那間房間是比較晚被探員開始解謎的，因此小孩大概在櫃子裡的時間是1小時以內，且保持良好的通風，也有工作人員隨時確保他的安全。」

洪都拉斯飾演村長。（圖／映底子）

第一集的節目中，吳念軒以村長的兒子「小宇」一角出現在探員面前，還表演了一段「虎靈傳說」的舞蹈，掀開面具前還無預警嚇了好友宋偉恩一大跳，但當他把面具打開時，宋偉恩原本緊繃的表情和心情都瞬間釋放，「我跟他這麼熟，他都沒有跟我提過要來上我們節目。」鍾瑶也以「古大姐」的身分在節目中出現，探員陳漢典還開玩笑說「你剛划完船回來啊？」當洪都拉斯以村長嚴肅現身時，探員們個個笑到不行，沒想到被村長大罵「沒禮貌」，讓氣氛又瞬間凝結進入劇情，陳漢典真情流露表示「村長來我壓力好大！」，讓節目不斷在沉浸式體驗和出戲間來回，製造出意外的「笑果」。