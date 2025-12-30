宋偉恩跟「靈界溝通」：祢在的話⋯ 立刻得到回應嚇瘋

宋偉恩、本本30日為《百分之一相對論》做宣傳，特地到北投中興新村的密室逃脫試玩，找來了《叫我驅魔男神》的印度男星Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）和《三個傻瓜》製片 Gayathiri Guliani（Gia）一去體驗。受訪時，宋偉恩透露進到密室裡就感覺不太舒服，出現頭暈的狀況，「因為一進去就是一個靈堂！」

宋偉恩、本本體驗密室逃脫。（圖／小娛樂）

宋偉恩透露，自己小時候沒有靈異體質，不過長大後慢慢開始出現，他表示自己看不到，不過可以聽到或是感覺到不舒服。有一次他因為工作到外縣市工作，晚上睡覺時就聽到很奇怪的聲音，「像是空調發出的聲音」，當下他心裡告訴對方，「祢是不是有事情 想要找我幫忙？我只是來這邊工作，真的在的話，再回我一次那個聲音。」結果又發出了可怕的聲音，他崩潰告訴對方，「我只是來工作的，先不要來找我！」他認為等自己修行到一個程度時，才可以幫對方解決，目前的他還沒有辦法。

廣告 廣告

宋偉恩聽得到靈異聲音。（圖／小娛樂）

本本則透露，小時候她可以看到，有一次她等爸爸時，往下看到一個女生，結果另一個白色的女生穿過鐵門跟進去，「我那時候已經國小時了，是有意識的年紀了，不太可能會看錯。」

印度男星Arjan Bajwa。（圖／小娛樂）

印度男星Arjan Bajwa則表示，他完全沒有撞過鬼，「祂們可能會怕我！」他對偉恩的印象很深，他笑說對方身高很高，沒想到反應會這麼激烈。Gia則表示，在體驗當下，宋偉恩因為太害怕，將她推到前面去，也讓她印象非常深刻。