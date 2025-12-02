宋偉恩錄影失控暴走！對女星怒吼「妳憑什麼」 陳漢典勸架反遭殃

宋偉恩太入戲，竟當場失控。映底子國際傳媒股份有限公司提供

實境節目《百分之一相對論》由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本主持，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。今（2日）推出正式預告，節目四大單元，以及全新未公開實力派單元角色NPC正式亮相，逼真的沈浸式演出也讓氣氛一觸即發， 宋偉恩更是對著《未來少女》蔡昀希失控怒吼：「妳憑什麼打人啊？」差點嚇哭對方。

蔡昀希（右）這次飾演第三單元《梅花梅花幾月開》裡霸凌學生加害者，壓力大到跟導演淚訴。映底子國際傳媒股份有限公司提供

蔡昀希過度入戲引爆衝突 宋偉恩怒吼場面失控

在單元「梅花梅花幾月開」拍攝過程當中發生插曲，由於節目採用沉浸式的方式進行，飾演霸凌學生加害者的NPC蔡昀希過於投入角色，作勢攻擊其他NPC演員，完美演繹出校園霸凌的氛圍感，令探員宋偉恩當場情緒失控暴走，對著蔡昀希怒吼：「妳憑什麼打人啊？」、「不要拉我」，腎上腺素激發令全場的探員們拉都拉不住，場面一度失控。

宋偉恩回憶「掉進劇情」情緒炸裂 蔡昀希也委屈泛淚

回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希突然就轉過來嗆我一句，我不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後親自關心狀況，蔡昀希也眼眶泛淚的向導演郭方儒淚訴：「我當下真的快嚇哭了！」

陳漢典為了阻止失控的宋偉恩，竟宋偉恩被嗆：「不要拉我！」映底子國際傳媒股份有限公司提供

陳漢典全力拉人救場 竟被誤認陌生人推拒

為了阻止宋偉恩衝動做出傻事，陳漢典當時用盡全力拉住宋偉恩，但當下宋偉恩顧不了那麼多，對著空氣怒吼「不要碰我」，事後陳漢典苦笑認：「其實拉你的是我啦！當下不知道該如何表示，真的是蠻尷尬的，但也相當實境！」宋偉恩得知後笑說：「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在『劇情裡』，看了蠻感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」

實境節目《百分之一相對論》打造沈浸式推理體驗。映底子國際傳媒股份有限公司提供

豪華時空探員卡司曝光 大咖演員強勢加入

《百分之一相對論》主持群邀請到時空探員，包括第一單元的洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲，第二單元的喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫，第三單元的温昇豪、姚以緹、黃瀞怡(小薰)、孫沁岳、徐彭臒(Max）....等，集結超強卡司打造跨時空推理宇宙。



