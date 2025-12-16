宋偉恩錄影惹怒姚以緹！遭怒吼趕出場 被懲罰做「這姿勢」秒崩潰

宋偉恩被趕出教室罰站，還擺出性感姿勢。映底子國際傳媒股份有限公司

全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流下產生的謎題。今（16日）推出「節目設計花絮」，揭開實境節目不喊卡背後需要做的努力和突破。

姚以緹化身嚴格教師，反差要求學生懲罰性感姿勢。映底子國際傳媒股份有限公司提供

誤以為是支線任務 宋偉恩當場「我是誰我在哪」

第一次嘗試實境演出的演員温昇豪拿捏有術，在花絮中可以看到他邊以老師角色演出邊即興講出諧音哏笑話：「你們待會可以先自習（窒息）。」讓身為闖關的探員黃偉晉回應：「老師很會玩！」製造出意外的節目效果，對於這樣的即興表演，温昇豪開心表示：「現場即興演出大家會用眼神交流，對到的時候都會抓到對方的點，知道自己該收該放，互相丟球，很好玩，是很好的一個工作狀態。」

廣告 廣告

温昇豪即興演出高校師愛玩諧音哏。映底子國際傳媒股份有限公司提供

繃不住跪地噴笑 宋偉恩讚節目藏得太深

節目中探員宋偉恩被第三單元「梅花梅花幾月開」飾演高中老師的姚以緹點名痛罵「不准講話」並趕出教室罰站，還被要求和一起罰站的學生演員潘永安、陳品瑄做出懲罰「擺出性感姿勢」，讓原本嚴肅的氣氛瞬間變得搞笑，宋偉恩直接繃不住噴笑跪地，事後回想他笑説：「原本以為有什麼支線任務要完成，可能要被體罰還是又要被嚇，沒想到這個學校的老師口味這麼『特別』，害我當下有一種『我是誰？我在哪？』的感覺。」

對於節目的用心，探員宋偉恩很有感表示：「這次的沉浸式真的做得很好，到拍完才發現有一兩個合作過的攝影師竟然就在現場，超會躲。」演員姚以緹也發現連幕後工作人員側拍師竟然都要因應在學校場景而裝扮成體育老師，讓她非常驚訝。



回到原文

更多鏡報報導

〈我問天〉被封台語國歌！翁立友曝「練歌秘辛」 見偶像心跳加速

「國光女神」遊美突掛急診！身體冒「不正常紅疹」 驚人醫藥費數字曝光

調解家寧一家人破局！Andy翻白眼怒嗆「誠意0」 官司進度曝光