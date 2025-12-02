宋偉恩錄影突暴走！當場怒吼女星 陳漢典勸架反遭嗆
實境節目《百分之一相對論》，主持群集結陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，今（2日）推出正式預告，其中從節目《未來少女》出道的女星蔡昀希在拍攝過程中過於投入角色，讓探員宋偉恩當場情緒失控暴走，對著蔡昀希怒吼：「你憑什麼打人啊？」、「不要拉我」，腎上腺素激發令全場的探員們拉都拉不住，場面一度失控。
宋偉恩回想起當時拍攝的心情表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡昀希也眼眶泛淚的向導演郭方儒淚訴：「我當下真的快嚇哭了！」
陳漢典阻止宋偉恩反被嗆。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
有趣的是，為了阻止宋偉恩暴怒衝動做出傻事，探員陳漢典用盡全力拉住宋偉恩，深怕他越來越失控，但因為當下宋偉恩顧不了那麼多，對著空氣怒吼「不要碰我」，事後陳漢典苦笑認：「其實拉你的是我啦，當下不知道該如何表示，真的是蠻尷尬的，但也相當實境！」宋偉恩事後得知笑說：「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在「劇情裡」，看了蠻感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」
而同單元中的温昇豪則飾演一位明星高中「四季高校」的老師，坦言「這個節目的魅力就是介於虛跟實之間，我們要演出劇中的角色，但是我們要跟實境節目裡面的探員們抱持一定的距離，營造出一種虛實之間的切換，那這是一個很大膽的嘗試，也是一個實驗性的作品，希望大家可以多多支持。」
還有以選秀節目《原子少年》出道，第一次演戲就挑戰戲劇推理實境節目的MAX興奮表示：「第一次是以這麼特別的形式呈現戲劇作品，我真的感到非常榮幸，謝謝節目團隊的信任，在劇組內觀摩新生代的演員們時，吸收到很多經驗，更不用說看到資深前輩們的演技時還受到他們的鼓勵甚至也會慢慢的指導我怎麼進入劇情跟角色，能認識到這些專業的工作夥伴，我相當的幸運，真的相當開心。
首次挑戰懸疑氛圍與心理推理單元「歡迎來到黎明別館」的韓瑜，對於這次的挑戰坦言：「拍攝過程中只知道自己角色的部份，第一次嘗試有即興式演出的戲劇，非常緊張又興奮整個劇情走向完全沒法預知，我非常期待也非常好奇節目會如何展開，劇組也非常用心打造每個角色造型及場景，讓人很容易就沈浸在劇情中，是非常有趣的工作經驗。」喬瑟夫則盛讚節目：「節目打造了很棒的美術場景，讓我可以帶著角色的身份跟探員們互動，也因為角色的關係，讓我可以做很多平常不會有的壞心思，甚至藉由這個機會跟很多很棒沒想過會出演的演員們一起合作，相信可以帶給觀眾最沉浸的體驗，跟著我們一起解開層層的謎團」。
韓瑜第一次挑戰即興式演出的戲劇。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
參與第一單元「月明村的虎靈傳說」的吳念軒除了飾演關鍵角色之外，甚至也親自與六位探員們共同解謎，並表示：「第一次參與到真正把劇本殺跟密室逃脫落實在劇本戲劇方面並完整呈現出來，扮演NPC需要強大的信念感，因為真的會被現場的環境氛圍給拉進去整個世界觀，跟探員們一起闖關的感覺也很奇妙，對我來說我就是一個盡力去幫助大家破關的關主，但現場有很多突發狀況，我還是必須要以自己角色的身份來導正整個故事走向，真的很酷！」
與吳念軒有精彩對手戲的還有NPC鄭茵聲首次參與如此大規模的實境節目也分享到：「因為跟探員都認識，所以在拍攝的過程中馬上就進入狀況，尤其飾演NPC是不能笑場的，非常榮幸可以跟專業的劇組團隊、專業的演員們一起工作，節目整體就像是非常大型的密室逃脫，不管是美術、燈光……等真的相當佩服，相當的實境，也相當的新穎，是我從來沒有參與過的實境節目，這是一段非常難忘非常特別的經驗。」
《百分之一相對論》 由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，最新的正式預告中，揭開四大故事主軸：第一單元「月明村的虎靈傳說」、第二單元「歡迎來到黎明別館」、第三單元「梅花梅花幾月開」、第四單元「川弜築舍失蹤事件」，更邀來實力派單元角色NPC，洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲、喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫、温昇豪、姚以緹、黃瀞怡(小薰)、孫沁岳、MAX等，每個單元都將以最沉浸式推理並且結合台灣在地傳說，去挑戰大家心中最不敢去觸碰的禁忌話題。
【更多東森娛樂報導】
●宋偉恩入戲太深！突情緒失控氣到發抖 親吐拍攝內幕
●砸千萬打造推理實境！陳漢典、黃偉晉都驚呆：超誇張
●啦啦隊女神紅到韓國！深U事業線超辣「台灣唯一受邀」
