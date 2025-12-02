宋偉恩飆罵女團成員 陳漢典用盡全力拉：真的是蠻尷尬的

台灣第一個實境密室逃脫融合戲劇的《百分之一相對論》2日推出正式預告，節目中邀到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。預告中公開了4大單元，以及未公開的NPC，參與第一單元「月明村的虎靈傳說」的NPC吳念軒除了飾演關鍵角色之外，甚至也親自與六位探員們共同解謎。

吳念軒透露，這是他第一次嘗試這樣的拍攝，「扮演NPC需要強大的信念感，因為真的會被現場的環境氛圍給拉進去整個世界觀」他除了要入戲，還必須跟探員們一起闖關，「對我來說我就是一個盡力去幫助大家破關的關主，但現場有很多突發狀況，我還是必須要以自己角色的身份來導正整個故事走向，真的很酷！」

擔任「歡迎來到黎明別館」單元NPC的韓瑜對於這次的挑戰表示，「拍攝過程中只知道自己角色的部份，第一次嘗試有即興式演出的戲劇，非常緊張又興奮整個劇情走向完全沒法預知，我非常期待也非常好奇節目會如何展開，劇組也非常用心打造每個角色造型及場景，讓人很容易就沈浸在劇情中，是非常有趣的工作經驗。」

第三單元「梅花梅花幾月開」則找來了温昇豪擔任NPC，他飾演明星高中「四季高校」的老師，「這個節目的魅力就是介於虛跟實之間，我們要演出劇中的角色，但是我們要跟實境節目裡面的探員們抱持一定的距離，營造出一種虛實之間的切換，那這是一個很大膽的嘗試，也是一個實驗性的作品，希望大家可以多多支持。」

以選秀節目《原子少年》出道，第一次演戲就挑戰戲劇推理實境節目的MAX興奮表示：「第一次是以這麼特別的形式呈現戲劇作品，我真的感到非常榮幸，謝謝節目團隊的信任，在劇組內觀摩新生代的演員們時，吸收到很多經驗，更不用說看到資深前輩們的演技時還受到他們的鼓勵甚至也會慢慢的指導我怎麼進入劇情跟角色，能認識到這些專業的工作夥伴，我相當的幸運，真的相當開心。」

《未來少女》出道的蔡昀希在第三單元中擔任NPC飾演霸凌者，有一幕作勢打巴掌，讓宋偉恩當場情緒失控暴走，對著她怒吼：「你憑什麼打人啊？」被其他人拉住，他還激動地表示，「不要拉我！」場面一度失控，事後蔡昀希眼眶泛給導演郭方儒說：「我當下真的快嚇哭了！」

陳漢典就是當下用盡全力拉住宋偉恩的人，他深怕他越來越失控，陳漢典苦笑認，「其實拉你的是我啦，當下不知道該如何表示，真的是蠻尷尬的，但也相當實境！」宋偉恩則表示，「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在「劇情裡」，看了蠻感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」

回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」

實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流，單元角色將邀請到來自影視界的金獎實力派演員群。《百分之一相對論》曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。