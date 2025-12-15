宋偉恩「自暴自棄」個性影響演藝工作 擔憂被換角：節節敗退

宋偉恩（左）、總導演郭方儒分享《百分之一相對論》拍攝過程。（陳俊吉攝）

第一次挑戰結合沉浸式、密室逃脫、劇本殺三元素的《百分之一相對論》，宋偉恩從陌生到熟悉，甚至陷入其中，「這節目其實很像一個即興表演的舞台，可以假借一個角色去做很多可能平常不能做的事情，或者是不敢在鏡頭前表現出來的事情，其實滿紓壓的。所以其實我每次錄影前，都還滿期待滿開心的，因為我不用在這整整的兩天裡面偽裝自己，感謝節目讓我可以短暫的抽離原本覺得煩躁的生活，或是讓我在壓力比較大的生活裡短暫地放下一切，暫時的去到另外一個世界再回來」。

宋偉恩在節目裡的解題過程中放棄不擅長的積木環節，意外曝光最真實的自我，他坦言自己個性容易自暴自棄。他在2023年意識到這件事，有馬上跟學校指導教授討論，「這是我表演上最大的缺點，我會在表演當下一直批評自己，導致我根本沒有辦法融入角色，回過頭才發現我在日常生活中就是這樣子，所以在錄影時當我解不開、卡關，我就會自暴自棄、批評自己怎麼那麼爛，還會浮現出很多的想法，擔心『我會被製作單位換掉』、『會不會下一集就沒有我』等等的，雖然我很常跟他們（製作單位）開玩笑，但我真的是有一點認真擔心會被換掉，因為我覺得自己表現真的是一直走下坡、沒有之前那麼好，因為我在試播集時有高光時刻，我真的覺得我後來是節節敗退」，小心翼翼的吐露心境。

宋偉恩（左）向郭方儒撒嬌不要將他換掉。（陳俊吉攝）

經過三年陸陸續續的拍攝，宋偉恩和陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、本本感情深厚、更有默契，只是MBTI是INFJ的他也坦言，每次錄影後都很需要獨處來充電，他故作抱怨的說：「梁以辰真的很吵！在這麼喧囂的環境過後就是很需要自己一個人的時間」。

他說，自己不是「蒸發族」不會永遠消失，但是真的很需要一段時間離線，他感謝身邊的好友管麟、涂善存、安俊朋都能諒解，「我就是會消失半個月、一個月再回來，不想跟任何人聯絡，我就是這種很難搞的個性，我需要陪伴的時候都還是在，感謝有他們啦」。《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10點在三立都會台播出。

