宋偉恩「飯店遇怪聲」互相叫囂 私下真實面讓印度男神吃驚

本本（左起）、Arjan Bajwa、宋偉恩挑戰密室逃脫。（池宗玲攝）

在《百分之一相對論》擔任探員的宋偉恩、梁以辰、本本今（30日)與製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷邀請電影《叫我驅魔男神》印度演員Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）、印度電影《三個傻瓜》製片Gia參加密室逃脫試玩活動記者會。

個性膽小的宋偉恩被指派為隊長，在挑戰「恐怖搜查」時激動哭喊：「我不玩了」，過沒多久就被Arjan Bajwa、Gia保護著。宋偉恩心有餘悸的說：「進去就覺得不舒服、有點頭暈，感覺毛毛的，但我的理性有趕快跳出來說這都是假的」。他也自嘲，他一結束挑戰就被遊戲設計師，同時也是《百分之一》的設計師抱怨，「我被說過了2、3年怎麼還是硬來、沒有進步，因為我們剛為了找線索，我差點要把屍袋打開，讓他們有點緊張」。

廣告 廣告

宋偉恩的膽小模樣讓人印象深刻。（池宗玲攝）

本本分享撞鬼經驗。（池宗玲攝）

首次挑戰密室逃脫的Arjan Bajwa、Gia笑言，除了對逼真的道具印象深刻，宋偉恩被嚇到的反應也是讓他們難忘，「他長得很高大，沒想到他會嚇成這樣！他一直叫我們走前面，反應很好笑很有趣」，宋偉恩反問2人是否覺得他勇敢時，2人很有默契的不出聲，相當有趣。

談起撞鬼經驗，宋偉恩自認體質越來越敏感，某次在外地工作時，曾在房間聽到怪音，「半夜有奇怪的聲音，像是空調聲，也可能是我自己想太多了。我大吼說『是不是有需要幫忙？』有需要的話就要祂再出一次聲音，結果就真的有很大的聲音」。他也說，自己有時走在路上會覺得有人盯著他或是感覺旁邊有影子。

《百分之一相對論》、《叫我驅魔男神》一起體驗密室。（池宗玲攝）

本本則透露，國小時曾看到對面鄰居被一個穿白衣的女鬼跟進家門，「小時候常看到鬼耶。那時候國小已經有意識，我不覺得我有看錯，後來長大就沒有啦」。

對於《百分之一》將錄製場景完整保留，甚至開放觀眾體驗一事，製片Gia感到非常佩服，「在印度拍攝完的場景通常是無法留下的，非常可惜，未來也會想思考可以怎麼引進這樣的方式。」《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

更多中時新聞網報導

智慧機器人助醫療 BIM讓管理升級

周遊痛心北捷案 要馮凱新戲不准有壞人

新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力