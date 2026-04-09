宋再臨身影遺留銀幕 《這麼遠，那麼近》成最深告別

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南韓已故藝人宋再臨生前最後一部電影《這麼遠，那麼近》將在台灣播出。（網路圖片）

南韓演員宋再臨於2024年輕生令許多影迷惋惜，他生前最後一部銀幕作品《這麼遠，那麼近》（So Far, So Close）即將在台播出，4月12日晚間9點於CinemaWorld世界影城電影頻道全台首播，也讓觀眾得以再次在螢光幕前看見他的身影。

從模特兒出身轉戰戲劇圈，宋再臨憑藉獨特氣質與穩定演技逐步站穩腳步。無論是在《擁抱太陽的月亮》中深情守護的形象，或是在《我們結婚了》展現出的真誠與幽默，他總能讓觀眾看見角色之外更立體的一面。一路走來，他在多部作品中持續嘗試不同類型角色，也累積出屬於自己的表演厚度與溫度。

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宋再臨（右）在《這麼遠，那麼近》一人分飾兩角，展現不同魅力。（杰德影音提供）

在《這麼遠，那麼近》中，他一人分飾兩角，詮釋「東碩」與「東秀」2名男子，分別帶著各自的情感與遺憾走進同一間酒吧，彼此呼應又交錯。透過這樣的角色設定，宋再臨細膩呈現出對愛的執著與失落，讓整部作品在看似平靜的敘事下，多了一層耐人尋味的情感深度。

電影以留白手法鋪陳情緒，讓觀眾自行拼湊關係與結局，而預告中那句「有試過愛上無法在一起的人嗎」更成為最揪心的提問。當這些台詞與他的離世重疊，彷彿不只是角色的遺憾，也像是他留給影迷的一封無聲告別。這部作品不只是電影，更像是一段被時間定格的記憶，讓人反覆回望。

《這麼遠，那麼近》在CinemaWorld世界影城電影頻道全台獨家首播。（杰德影音提供）

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