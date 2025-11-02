宋嘉翔曝「小姨子單身徵友」 一粒回應了

台鋼啦啦隊Wing Stars成員一粒（右）。（資料照）

樂天桃猿21歲捕手宋嘉翔今年1月對外宣布結婚，太太是台鋼啦啦隊女神一粒的雙胞胎姊姊Joy，中職總冠軍賽日前由樂天桃猿封王，今（2日）舉行封街遊行，宋嘉翔在直播上爆料小姨子單身徵友中，片段被球迷瘋轉，一粒也親自到影片下方搭配迷因圖回應：「謝謝你宋嘉翔。」

樂天桃猿今（2日）封街遊行，宋嘉翔在車隊上受訪時突然爆料「那個妹妹（一粒）好像還沒有男朋友」，還開玩笑表示可以開放大家報名，此話一出主持人眼睛一亮追問：「她會不會眼光特別高？」還問會不會其實一粒有男友只是你不知情，宋嘉翔則補充表示：「她一直在徵男朋友啊」。

姐夫宋嘉翔公開幫一粒徵男友的直播片段也被截取放上網，許多網友紛紛留言問「請問哪裡可以報名」，一粒則透過Threads帳號親自一連回覆了兩則相關貼文，她先是用無奈的迷因圖回覆：「謝謝你宋嘉翔。」另一篇則用「無言抱頭」迷因圖回覆，想必小姨子和姐夫的感情相當不錯。

宋嘉翔去年4月對外公開和Joy親密照，正式曝光兩人交往關係，今年1月底更攜手登記。去年4月間一粒姊姊也因到場邊看球，被球迷捕捉側臉問社群帳號，釣出一粒留言認親：「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊……」當時雙胞胎身份曝光後一度引發討論。





