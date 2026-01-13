宋國誠專欄：伊朗垮台的四大地緣效應

如果伊朗革命衛隊殘餘勢力不願交權，美國的軍事打擊不夠徹底，伊朗可能陷入長期的內戰。（美聯社）



伊朗神權政體，即使沒有徹底垮台，也已經被截肢斷腿。若真垮台，那就證明以「高壓維穩／數字監控」為手段的獨裁政權，在面臨國際制裁、物價失控與財政枯竭時，照樣轟然倒塌。如果美國出兵干預，伊朗的垮台應該更加快速。

1、經濟徹底破產：伊朗里亞爾匯率已崩潰至1美元兌換140萬里亞爾，物價飆升引發了全境31個省分的「全國大罷工」。過去支持政權的「市集商人」（波斯語：Bazaari）因生活面臨困境，已興起大規模的「罷市」，甚至與「反何梅尼勢力」站在同一陣線。

2、安全部隊的動搖：阿巴丹等城市已出現執政官員向抗議者示好，甚至基層安全部隊拒絕向平民開火的零星現象，因為群眾之中可能有自己的家人或親屬。一旦革命衛隊（IRGC）發生分裂，政權的暴力支柱將瞬間倒塌。

3、美國清除伊朗核武的殘餘：在2025年6月與「以伊十二日戰爭」，以及美國發動《午夜重錘》行動之後，伊朗並沒有徹底放棄核設施，隨後聯合國重啟「快速回撥」（Snapback）制裁機制。美國極可能趁此「機會之窗」，對伊朗進行「斬草除根」的軍事行動。

4、「馬杜洛效應」：美國近期活捉委內瑞拉總統馬杜洛，對伊朗高層產生巨大的心理震撼。川普也公開警告，若伊朗政權繼續大規模殺害抗議者（據傳死亡人數已達6000人），美軍將「直接干預」。未來幾日，伊朗最高精神領袖何梅尼只有兩條路可走：逃亡，斬首。無論哪一條路，都是伊朗神權政體的終結。

第一個地緣效應：中國「一帶一路」準備收攤

伊朗如果垮台並倒向西方，中共的「一帶一路」將變成「割帶斷路」；對中國而言絕非只是失去一個盟友，而是其十年來苦心經營的「一帶一路」面臨「腰斬」的風險。理由是：

1、「中亞—西亞─歐洲走廊」的支點斷裂

伊朗不僅是能源供應國，在歐亞陸路運輸上也具備不可替代性。過去幾年， 中國試圖建立一條繞開美國控制海域的陸路走廊（中國—中亞—西亞—歐洲），伊朗在地理上連接裏海與波斯灣，是這條路徑的「咽喉」。伊朗跨台之後，這條走廊將面臨「地緣政治封鎖」。中國投資的「德黑蘭—馬什哈德」（Tehran-Mashhad）高鐵等基建項目可能停擺，這意味著中國「一帶一路」的陸權夢想將在波斯灣大門前完全破碎。

2、能源安全的極限壓力

中國是伊朗石油的最大買家（2025年數據顯示吸收了伊朗90%的出口）。伊朗如果垮台，中國的「廉價能源時代」將宣告結束；中國過去幾年因為透過人民幣購買廉價的、受制裁的伊朗石油，局部緩解了中國國內的財政與通膨壓力。但一旦伊朗重返國際市場並受美國監管，中國將失去「石油特價權」，甚至造成能源進口成本大幅飆升，這對處於「財政內耗」與經濟下行的中國來說，無異於雪上加霜。

3、「中東調停者」人設的破產

截至目前，中國在伊朗革命中採取「壁上觀」，這證明了中國在中東只是「經濟掠奪」而非「安全保障」；隨著伊朗解體，中國在中東辛苦建立的「代理政權結構」將迅速瓦解。

4、4000億美元協議淪為「呆帳」

2021年中伊簽署長達25年戰略合作協議，涉及金額高達 4000 億美元，若伊朗政權更迭或親美，新政府極可能以「不平等條約」或「惡債」為由重新談判，甚至以違約之名沒收中國資產。這將成為中國海外投資史上最大的「黑洞」，進一步加劇中國內部的金融壓力。

5、「人民幣國際化」的重大挫敗

伊朗（包括委內瑞拉）是中國推動「石油人民幣」（Petroyuan）最重要的試驗場。看來這場試驗已經失敗。過去，由於伊朗長期受美元系統制裁，其石油出口幾乎全部採用人民幣結算，這不僅讓人民幣有了真實的國際能源交易支撐，也讓中國數位人民幣（e-CNY）得以實現跨境結算。但是一旦伊朗重返美元體系，伊朗為了購買西方技術與商品，必將重新擁抱美元。這將導致人民幣在國際能源結算中的份額迅速回縮，嚴重打擊習近平試圖挑戰「美元霸權」的長期計劃，讓人民幣國際化進程倒退多年。

伊朗如果垮台並倒向西方，中共的「一帶一路」將變成「割帶斷路」。（資料照片／美聯社）

第二個地緣效應：「邪惡三角」的瓦解

隨著伊朗的潰敗，邪惡軸心將面臨「戰略冷凍」的打擊。這包括：

1、「中俄伊邪惡軸心」的崩解與孤立

長期以來，中、俄、伊三國被視為挑戰現有國際秩序的「鐵三角」（Axis of Resistance）。若以一個「躺平」的三角形來看，俄羅斯是「北翼」，伊朗是「南翼」。俄羅斯目前深陷俄烏戰爭的泥淖，若伊朗這個「南翼支點」也折損，中國的戰略盟友將只剩下北韓與陷入經濟困境的俄羅斯，「鐵三角」變成「破三角」。

2、中國陷入戰略孤立

美國可以將原本分散在中東監控伊朗的軍事與外交資源，轉向投入到「印太地區」。中國失去了伊朗這個「中東麻煩製造者」之後，將獨自面對美國在東亞的海權壓力。

第三個地緣效應：中國「兩海戰略退卻」

伊朗的崩潰證明了「制裁」（sanction）依然有效。這對北京具有戰略嚇阻的作用：

1、制裁有效論

伊朗的案例證明，即便是擁有能源儲備和強大安全機器的政權，在長期的金融封鎖與「極限施壓」面前，依然走向崩潰。這會讓北京重新評估：如果發動台海或南海戰爭，必將引發類似的全面制裁，中國的社會穩定與財政系統根本無法支撐。

2、威懾轉移論

美國在委內瑞拉與伊朗問題上的強勢表現，將促使中國對「美國干預決心」的警惕，導致北京在短期內必須審慎應對，轉而更加依賴「灰色地帶」騷擾而非直接的軍事行動。

3、「維穩模式」的動搖

伊朗神權政體的危機始於惡性通貨通膨和社會抗爭。中國目前的財政內耗與青年失業問題，與伊朗革命的背景有驚人的相似性。如果中國繼續強化國內的政治清洗與數字監控，內部的社會不滿必將升高。

第四個地緣效應：「後中東時代」的來臨

如果伊朗神權政體倒台，這將是二戰以來中東地區最劇烈的地緣政治「地殼變動」，並進入「後神權時代」。首先，樂觀來說：

1、「抵抗之弧」的瓦解與區域代理人戰爭的終結

所謂「抵抗之弧」（Axis of Resistance），是中東地緣政治中一個極其核心的概念，這是一條從德黑蘭延伸到地中海的弧線，是由伊朗領導的一個非正式軍事與政治聯盟，其核心目標是反對美國在中東駐軍和對抗以色列，並削弱沙烏地阿拉伯等（溫和海灣國家）。

在這個弧線上，共有6個武裝力量：

伊朗：領頭羊，（特別是其海外行動武裝「聖城軍」）。

敘利亞（阿薩德政權），長期是伊朗的唯一國家盟友，但在2025年遭受重創。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）：聯盟中戰鬥力最強、裝備最精良的恐怖組織。

葉門胡塞武裝（Houthis）：盤踞紅海咽喉，經常襲擊行經紅海的商船。

伊拉克什葉派民兵（PMF）：深度滲透伊拉克政府與軍方的武裝力量。

巴勒斯坦激進派系：如哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（PIJ）。

一旦伊朗垮台，這條弧形抵抗帶將失去伊朗所提供的巨額資金與武器走私鏈，並失去伊朗這顆大腦和金主而宣告斷裂。

2、後神權時代：「中東經濟走廊」出現

伊朗若轉向世俗化或民主化政府，其外交重心將從「意識形態對抗」轉向「經濟復甦」。這可能促成沙伊全面和解；隨著基本教義派的消失，沙烏地阿拉伯與伊朗有可能將從宿敵變為能源與區域合作的夥伴。甚至極可能承認以色列，推動區域關係正常化，這將徹底邊緣化巴勒斯坦激進派系。

3、「美以勢力」主導中東

美國主導的「印度—中東—歐洲經濟走廊」（IMEC）將重新啟動，如果伊朗新政府的加入或配合，將變得更加通暢，這對中國的「一帶一路」在中東的影響力將形成致命打擊。

但是，也可能不樂觀來說：

1、族裔衝突與「敘利亞化」的風險

伊朗是一個多民族國家，中央集權消失後可能面臨碎片化。其一是「分離主義抬頭」，這包括庫德族、俾路支族（Baloch people，分割在巴基斯坦、伊朗和阿富汗三個國家之間）、亞塞拜然族可能發動獨立運動。這就可能造成「敘利亞化風險」。

如果伊朗革命衛隊殘餘勢力不願交權，美國的軍事打擊不夠徹底，伊朗可能陷入長期的內戰，這可能造成數百萬難民湧入歐洲與鄰國，將成為未來全球最大的經濟與人道主義危機。

伊朗變局，不僅影響深刻，全球都在屏息以待。

※作者為本報專欄作家，政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》（YT頻道）主持人；《宋國誠觀點》（Blog）版主；最近著作《失速中國》（2024, 今周刊出版）。