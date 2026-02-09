宋國誠專欄：日本將重塑亞洲領導地位──我對未來世局的看法（10之7）

從「高市路線」到這次大選的勝利，象徵了日本自明治維新以來的「二次崛起」。東方IC

宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人、《宋國誠觀點》（Blog）版主，最近著作《失速中國》

由日本首相高市早苗領導的自民黨，在2月8日的眾議院大選中勢如破竹，取得了輾壓式勝利。開票結果，自民黨不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友「日本維新會」的36席，已拿下352席，囊括了眾議院465席中逾4分之3的「超級多數」。選舉之後，自民黨由選前的198席大幅躍進至316席，不僅超越1986年中曾根康弘政權時期的紀錄，更創下自民黨1955年創黨以來最高席次。

從「高市路線」到這次大選的勝利，象徵了日本自明治維新以來的「二次崛起」，並將重塑日本在亞洲的領導地位。這其中，不僅「抗中保台」路線大獲全勝，也瓦解了中國的「辱日」政策和外交霸凌。

中國的戰略催醒

自民黨大勝的原因雖然很多，但主因來自中國的罵街外交「催醒」了日本的強國意志，並且製造了中國自身在戰狼外交和經濟脅迫的雙重破產。自高市首相發表「台灣有事論」以來，北京就對高市首相發動空前的「外交罵戰」，（薛劍公使的辱罵）與「經濟制裁」（暫停水產進口、限制觀光、稀土禁運）。原本想透過打擊高市聲望和破壞日本經濟來抵制日本，結果不僅踢到鐵板，更慘遭滑鐵盧，給足了日本修憲、防衛預算提升至GDP 2%以及發展「反擊能力」最完美的政治藉口。選舉結果顯示，中國越打擊，高市支持度越高，高市在個人選區得票率甚至高達 85%。換言之，北京的低智外交不僅沒有奏效，既無法打擊日本政局，反而成了「高市路線」的最佳助選團。

高市取得修憲的金鑰匙

執政聯盟拿到三分之二席次，確定高市首相取得了「修憲公投」的金鑰匙。日本極可能在 2026年底前正式修改憲法第九條，將自衛隊的地位明確化，徹底解除武器出口與集體自衛權的法律限制，甚至升級為「日本國防軍」。這是中國「辱日反自辱」的惡果，未來更將面對「戰略誤判下」的日本衝擊與圍堵。

「台日戰略共同體」的法理化

選舉結果出爐後，賴清德總統第一時間表達恭賀，顯示台日關係進入了「準同盟」的蜜月期。這次大勝代表日本選民支持高市「台灣有事就是日本有事」的戰略判斷。未來幾年，日本將不再理會北京關於「干涉內政」的叫囂，而是加速推動「台日技術整合」、「數位FTA」、「晶片同盟」等等為內涵的戰略共同體。

啟動日本「正常化大國」

自高市上台以來，就以「被動防禦轉向主動重塑」的鮮明路線，開啟日本二次崛起的柵門。高市首相不只是「簡單繼承」安倍經濟學，而是升級為「高市經濟學」。她把政府投資精準投注在17項戰略產業（半導體、AI、量子、航太…等等），以「明治哲學」/技術超越」的策略，帶動國家二度升級。高市大膽主張擴張性財政，雖然堆高了利率與債務疑慮，但卻有效終結了日本「30年失落」的信心危機，提振了國民意志與強國願望。

高市首相引領的「日本崛起」，將重塑未來「泛亞太」的戰略圖景。東方IC

台日關係大躍進

大選獲勝之後，不僅取得「台灣有事=日本存亡」合法認證，日本的對台政策更從口頭關切進入實質合作。在此意義下，台灣不只是「台灣的台灣」，更是「日本的台灣」。換言之，台灣將成為日本崛起的戰略支柱。中國對台灣的每一步進逼，都會轉化為日本對台灣一分馳援。這將使得台海問題從兩岸恩怨，變成日中之間的宿命對決，徹底粉碎中國「台灣內政論」。

重塑東亞新秩序：日本雁行

高市首相引領的「日本崛起」，將重塑未來「泛亞太」的戰略圖景。如果我先前提出的美國「三叉戟」戰略（美日、美台、美菲），再疊加日本的「小多邊」戰略，將形成更強大的「圍堵中國網」，逼使中國戰略退卻與收縮。

中國常以「小日本」譏諷日本，未來將面對「大日本」的強力競爭。很快地，日本將建構一種「JAPHIVN連鎖戰略」（日、澳、菲、印、越），透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），聯合印、澳軍事合作，提供菲律賓、越南等國軍事裝備。換言之，日本將取代「中國挑釁者」並成為亞洲民主國家的「安全供應者」。這個東亞新秩序不再單純依賴美國的遠程投射，而是由日本牽頭，整合區域內各國的力量，形成「日本雁行戰略」，一道物理與政治上的「抗中長城」。

