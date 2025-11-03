宋國誠專欄：美中貿易談判退回原點 重啟貿易冷戰

以談判解決大國衝突已無可能。俄烏談判如此，美中貿易談判也是如此。東方IC

宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人

美中貿易代表10月25─26日在馬來西亞首都吉隆坡展開第五回合的貿易談判。總體來說，這是一場「沒有結局的休戰」。美中雙方退回原點，未來將另闢戰場，重啟戰線，這意味美中貿易衝突將滑入深度糾纏的冷戰狀態。

1，四大領域，觸及但模糊未決

吉隆坡會談，主要觸及四個領域：

(1) 關稅領域：

美方暫緩對中方進口商品加徵100%懲罰性關稅，取消10%的「芬太尼關稅」(fentanyl tariffs)，繼續延長暫停24%對等關稅(reciprocal tariffs)一年；中方則承諾暫緩對美方部分商品新增關稅，主要涵蓋電子產品、工業零件與部分消費品等等。

(2)出口管制與實體清單(Entity List)方面：

美方暫緩實施9 月29 日公布「擴大實體清單的新規則」一年，該規則決定「任何清單中的實體擁有子公司50%股權以上者，一併納入清單」；中方則同意延緩實施10月9日公布的「出口管制措施」(含稀土、關鍵礦產、磁材等)一年，並研究完善具體方案。

(3)「船舶/海運/物流產業」301條款調查方面：

美方同意暫停對中方的船舶、物流、造船產業的301條款調查一年；中方則在暫停調查生效後，對應暫停反制措施。

(4)農產品貿易、反毒合作、企業個案處理方面：

中方同意協助打擊芬太尼(Fentanyl)化學前體的出口，企業個案(如TikTok)處理，美方做出投資承諾，中方則同意妥善處理相關問題。

2，技術性停火，不是問題解決

從以上四大領域來看，關鍵詞都屬於「延緩」、「暫停」、「妥善處理」…..等等，雙方僅僅在今年基礎上設置延時條款，後續具體作為亦屬於「未來式承諾」，談判獲得的結果也只是「框架」或「初步共識」，而非真正的最終協議；雙方均未公開完整條款，有關實施細節、時間表、責任與監督機制仍處於模糊不清的狀態。如果任何一方不履約，可能迅速重返對抗模式。包括美方是否重啟100 % 關稅機制，中方是否真誠屢行暫緩稀土出口管制，農產品採購執行率是否達標等等。

例如關稅領域，中方的讓步並非全面降低關稅，而是策略性暫停與延後調整，目的是創造和諧氣氛、穩定談判格局；諸如中方的稀土出口管制措施，依然保留作為「武器化工具」的本質，隨時可以東山再起。同樣的，美方雖然暫緩100%懲罰性關稅，但也依然保持隨時反擊的狀態。換言之，這是一種「技術性停火」，雙方都採取「互疑性承諾」與「不充分信任」的態度，無法生成貿易爭端的根本方案。

具體來說，中方依然可以採取「許可申請(局部駁回)/「延宕審批」(行政干擾)」等等潛規則，對美方實施隱性制裁；反之，只要川普一改口，關稅就可再度出擊；換言之，只要中方繼續保持戰略資源的壟斷地位，就能對美方產生遏制咽喉的效果，同樣的，只要美方掌握市場優勢，關稅大棒就可隨時出籠，使中方的出口貿易受到重創。

3，困獸鬥vs深圍堵

歷經五個回合的談判，中方採取的策略有二：一是「被動反擊」，也就是不主動出擊，但若遭受制裁則加倍還擊，藉此顯示強硬不屈服，並保持談判靱性而周旋到底；另一策略則是「鏡像反射」，以美國之道還治美國之身，採取「制裁換制裁、關稅抵關稅」的方式，奉陪到底。換言之，中方自認即使籌碼不多，甚至被關成籠中困獸，也要鬥爭到底，我稱之為「困獸鬥」。

美中貿易談判拉回到原點，但是原點已不是原初的起點，而是另闢「貿易冷戰」的新戰場。東方IC

至於美方，面對中方這一難纒的對手，已出現談判疲勞。既然1對1的雙邊談判難以制服中方，既然單邊施壓的「淺圍堵」成效有限 ，那就採取「深圍堵」。一方面聯合盟友集體圍堵，一方面在發展動能、經濟動力、制度動脈，進行結構性圍堵，削弱中方長期續戰能力，逼使中方不談判也自告認輸。

4，退回原點，重啟貿易冷戰

既然「暫緩」、「延後」、「後續處理」…，這就把美中貿易談判拉回到原點。但是原點已不是原初的起點，也不是歸零，而是另闢「貿易冷戰」的新戰場。 貿易冷戰宣告貿易談判的終結，因為談判，無論歷經幾個回合，已無法解決貿易衝突的深層問題。即使雙方都試圖避免貿易戰失控，但失控已經難以避免。換言之，貿易衝突必須上升至總體戰力的博弈，從安全戰略，制度靱性，聯盟能力，規則製定、科技競爭、產業鏈重組、稀缺資源爭奪….. 等等一系列的綜合對決。

例如，依據外媒披露，白宮內部正在討論多種制裁方案，包括加強對在美上市中國企業的審計審查，強化對關鍵基礎設施的防禦性行政命令，制裁與俄羅斯能源交易有關的中資企業，進一步限制中國企業在美投資能力等等。這些都是美方貿易冷戰的新措施。

至於中方也已準備祭出「原料藥」(Active Pharmaceutical Ingredient, API)出口管制，這是藥品生產中產生治療效果的化學成分，例如「普拿疼」(Panadol) 錠劑(藥品)，其「原料藥」是「對乙醯氨基酚」(Paracetamol/Acetaminophen)，而中國是全球最大的「原料藥」生產國。中方可以讓美方處於「全國性缺藥」，通過「病死美國人」的激進手段，對美方進行談判桌外的貿易冷戰。

5，美中貿易談判已經終結

現代歷史已經證明，以談判解決大國衝突已無可能。俄烏談判如此，美中貿易談判也是如此。談判固然是爭取和平的手段，但對於極權政體而言，和平的定義只能是「求勝」。正是在這種「中方求勝/美方不輸」的困局中，美中貿易談判已經終結，戰場已經轉移至貿易冷戰。

