宋國誠專欄：美伊戰略窗口與戰爭損益分析

伊朗外長阿拉奇公開挑釁，稱伊朗武裝部隊已進入全面戒備，「手指已扣在扳機上」，隨時準備對侵犯行為作出回應。（美聯社）





我對美國是否會對伊朗開戰，是從兩個理論：「戰略窗口」和「戰爭風險（戰略損益）」為基礎；並依據美伊各自處於什麼「情境因素」來分析。

先講美國的「情境因素」，2026年1月30日，川普在白宮明確表示，他已經向德黑蘭傳達了一個「期限」（Deadline），什麼時候到期不知道，但是川普提出兩個條件：第一「完全放棄核計畫」，第二「停止殺戮抗議者」。在此之前，川普部署了軍事威懾，川普宣稱一支比當年對付委內瑞拉規模更大的「超級艦隊」已經部署在中東。以林肯號（USS Abraham Lincoln）為首的航母打擊群已進入戰鬥位置。戰爭部長赫格塞斯甚至說：一切就緒，只等川普的命令。這是川普的「有條件的極限施壓」。有條件，是指美國未必想要發動戰爭，但逼迫伊朗屈服。因為這涉及另一個問題：戰爭風險。

廣告 廣告

在伊朗方面的情境因素是：伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）公開挑釁，稱伊朗武裝部隊已進入全面戒備，「手指已扣在扳機上」，隨時準備對侵犯行為作出回應。他強調：「談判不能在威脅下進行」。最高領袖何梅尼（Khamenei）也宣稱川普為「刑事罪犯」，並將近期伊朗國內的示威騷亂，直接歸咎於川普的煽動，聲稱伊朗人民將「粉碎美國陰謀」。換言之，伊朗已經準備應戰。

所以，從兩方面的情境因素來，既然伊朗強硬回應，「手指已扣在扳機上」，那就意味伊朗不可能接受川普的兩個條件；接下來，就看川普對「戰爭風險」的估算。

一，戰略窗口：美伊之間的「兩個戰略窗口」

所謂「戰略窗口」，是指：「在一段極短的時間內，各種環境因素（政治、軍事、經濟、對手狀態）恰好達成了某種有利的平衡，具備達成某個極大戰略目標的可能性」。換言之，戰略窗口就是一個「戰爭計算理論」。

通常，對手出現了混亂、分心、虛弱，或者己方取得壓倒性的技術突破，這時，戰略窗口就會開啟；反之，當對手實力強大或恢復力量，重新調整部署，或者國際環境發生劇變，戰略窗口就會關閉。

從歷史上來說，美國如果要消滅「伊朗核武神權政體」，那麼，此刻是不是美國最好的「戰略窗口」？不一定，但是如果再等10年，可能會失去所有的戰略窗口。目前，伊朗正處於內部紛亂、政治虛弱的狀態，所以美國的戰略窗口已經開啟，換言之，如果現在不打，等到伊朗鎮壓完內部抗爭或完成核武，窗口就關閉了。

1，美國的戰略窗口是什麼？

如果美國想「直接開戰」，就不需要提出「兩個條件」。所以，美國針對伊朗的「戰略窗口」並非為了發動一場長期的消耗戰，而是為了達成一個「短促、高壓、決定性的戰略屈服」。

（1）軍事窗口：外科手術

美國的窗口在於其目前的技術代差。川普偏好「精確、斬首、決定性」的軍事行動，而非地面占領。他想利用這幾周的軍力集結，逼迫伊朗在核設施被徹底炸毀或政權核心被「斬首」前，簽署新的協議。川普很清楚 《2026年國家防衛戰略》（NDS）的核心是「保衛本土」與「嚇阻中國」。他不能在中東待太久，所以他的窗口是「現在就解決，然後撤離」，也就是「閃戰」。

（2）政治窗口：脆弱伊朗

美國認為目前的伊朗政權處於1979年以來最脆弱的時刻。川普利用外部壓力與內部不滿的「共振效應」，引發伊朗統治集團內部的分裂，甚至是不戰而勝的政權更迭。

（3）地緣窗口：戰略彈性

根據最新的NDS，美國已將重心移往「西半球防禦」與「第一島鏈」。川普認為，在全面對付中國（全系統壓制）之前，必須先解決伊朗這個「側翼威脅」。如果不趁現在伊朗虛弱時解決，一旦未來台海爆發衝突，伊朗極可能趁機作亂（例如封鎖荷姆茲海峽），因此，川普的地緣窗口是「清場」，以便美軍能全心回防印太。

（4）經濟窗口：極限談判

川普在1月30日提到，伊朗「真的很想」達成協議，所以川普給出一個「最後期限」。川普可以利用伊朗目前幾近崩潰的經濟（貨幣危機、通貨膨膨），換取一個「完全無核化」且「停止代理人戰爭」的條約。對川普而言，這是一次「以武促談」的商業式博弈。

（美聯社）

以林肯號為首的航母打擊群已進入戰鬥位置。

2，伊朗的戰略窗口是什麼？

在這個歷史關頭，伊朗面對川普的大規模軍事威嚇，其「戰略窗口」正處於一個極其危險但也極其獨特的平衡點。

對伊朗而言，目前的戰略窗口並非為了「獲勝」，而是為了生存並換取長期的籌碼。以下是伊朗目前的四大戰略窗口：

（1）核武窗口

這是德黑蘭手中最強、也是最危險的一張牌。衛星影像顯示伊朗正在納坦茲（Natanz）等地加緊活動。伊朗的策略是：利用美軍艦隊集結與外交喊話的這幾周時間，盡可能完成高濃縮鈾的最後儲備。希望在美軍真正開火前，達到「隨時能製造核武」的門檻，讓美國面臨「開戰即核戰」的代價，從而關閉美軍動武的窗口。

（2）中國焦慮

伊朗深知川普與范斯的戰略核心是對付中國，伊朗只要能讓美國覺得中東戰爭會變成長期泥淖，川普就會擔心給予習近平處理內部（張又俠案）與奪取台灣的機會。所以，伊朗正試圖在「開戰」與「屈辱投降」之間，擠出一個「讓美國能宣稱勝利、讓伊朗能保留核心武力」的過度協議。

（3）地緣威脅

伊朗可以封鎖荷姆茲海峽，製造能源勒索，在向川普傳達一旦開戰，油價就會飆升，川普第二任期的經濟繁榮將立即破滅。這是一個「共損窗口」，伊朗利用全球經濟的脆弱性，賭川普不敢承擔油價噴發所帶來的政治代價。

（4）視線轉移

也就是「以戰止亂」：伊朗利用美國的外部威脅，將國內抗爭者標籤化為「美國特務」，強行進入戰時法。這種外部壓力反而給了何梅尼一個「合法鎮壓」的窗口。

但是，如果美國採取精確斬首而非全面開戰，伊朗的這些窗口可能會瞬間崩潰，引發內部起義。

（美聯社）

等到伊朗鎮壓完內部抗爭或完成核武，美國窗口就關閉了。德國民眾聲援伊朗反政府抗議者／

二，戰爭風險（損益分析）

在戰略學中，所謂「戰爭風險」（War Risk）風險並不是「輸贏問題」，而是一切「不確定性」的總和。所有的戰爭都具有「戰場的不確定性」，即使紙上兵力佔據優勢，實際作戰中可能出現裝備故障、氣候惡劣、戰術誤判、士氣崩潰等等不可控的因素；或者原本希望速戰速決卻越打越久，不知戰爭的終點在哪裡。

「戰爭損益」是一種類似商業投資的精算，是對一場戰爭究竟是否收益大於損失的判斷。

1，美國的戰爭損益

（1）收益

透過摧毀伊朗核設施或精確斬首，逼迫伊朗在極度虛弱下簽署一份永久放棄核武與彈道飛彈的「廢武協議」。這將使川普獲得「聲望收益」，向習近平與普丁證明，美國不僅有實力，且真的會動手。這對防止中共的台海冒險有「殺雞儆猴」的效果。

（2）損失

伊朗可能威脅封鎖荷姆茲海峽，即便美軍能迅速清場，短期內油價可能從目前每桶60-70美元暴漲至150美元以上，這會直接引發包括美國在內的通貨膨膨。另外，伊朗也可利用其「抵抗之弧」，採取「魚死網破」的焦土政策，在中東全面襲擊美軍基地，造成可觀的傷亡。

2，伊朗的戰爭損益

（1）收益

對何梅尼而言，開戰可以藉由「外患」將國內抗爭者標籤化為「叛國者」，強行轉入軍管狀態，達成「以戰爭掩蓋屠殺」的效果。另一方面，伊朗可以採取「能源人質」策略，一旦開戰，就會引發油價飆升，即便伊朗只能走私出口少量原油，其獲得的暴利也足以維持革命衛隊的忠誠度。

（2）損失

物理滅絕是伊朗最大的損害。川普與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）傾向「斬首」而非「占領」。伊朗的核心領導層極可能在開戰第一小時內被「定點清除」，導致整個神權體系的癱瘓。伊朗國土將徹底化為焦土，剩餘的煉油廠、變電所與港口將被摧毀，伊朗可能退回前工業時代，引發毀滅性的饑荒與內戰。如果現在與美國全面開戰，伊朗將面臨一場「生存機率不到 10%」的亡國屠殺，伊朗辛苦經營數十年的「代理人體系」（抵抗之弧）將被連根拔起。

三，伊朗會不會接受談判？

伊朗既然是一個神權政體，會不會與敵人談判？就必須從「神權思想」來分析。根據教義和歷史先例，談判通常不被視為衝突的終結，而是一個「戰略轉化的階段」。

1，「胡德納」（Hudna）：戰略休兵，而非永久和平

在伊斯蘭法律中，與非穆斯林敵人達成的停戰協議通常稱為「Hudna」（胡德納），這並非現代政治意義上的「和平條約，而是一種「暫時休戰」。

當穆斯林力量處於劣勢或需要喘息時，法律允許甚至鼓勵達成協議。其目的是「以退為進」，利用停戰時間恢復經濟、重整軍備、分化敵人。歷史上常以「十年」為期，這源於穆罕默德與麥加「古萊什部落」簽署的協議。如果雙方力量對比發生變化，這種協議可以在時機成熟時被「重新評估」。

2，「胡代比亞協議」（Treaty of Hudaybiyyah）的啟示

這是伊斯蘭外交史上最重要的範本（西元628年）。當時穆罕默德與麥加簽署了一個看起來對穆斯林極其不利的協議（例如撤回前往麥加的朝覲計畫，歸還逃亡者），但協議換取了和平的環境，讓穆斯林得以向外擴張並傳教，最終導致穆斯林力量壯大，兩年後便順勢收復了麥加。

在伊斯蘭教義中，談判被視為一種「智慧的勇氣」，只要最終目標是為了推動信仰的勝利，短期的退讓是完全正當且被視為高度智慧的。

3，「塔基亞」（Taqiyya）思想

「塔基亞」是一種在危險中隱瞞信仰的自我克制，主要存在於什葉派教義中。為了保護政權或信仰整體的存續，可以與敵對力量進行表面上的妥協或談判，即使內心並不認同對方的合法性。

本文不作出美伊是否開戰的結論，讀者可以自行判斷。

※作者為本報專欄作家，政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》（YT頻道）主持人；《宋國誠觀點》（Blog）版主；最近著作《失速中國》（2024, 今周刊出版）。