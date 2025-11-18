宋國誠專欄：美國世紀的回歸與重建──我對未來世局的看法（10之4）

川普能否重振美國的霸權地位，將深刻影響未來世局的脈動。圖片摘自美國白宮臉書

宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人、《宋國誠觀點》（Blog）版主，最近著作《失速中國》

在「後霸權」時代，美國面對的不是「再次偉大」，而是「再次爭霸」。

一，後霸權時代的來臨

儘管「後霸權」(post hegemony)概念具有不同的定義和描述，在我的論述脈絡中是指美國不再擁有「無可匹敵」的對手，而是處於新興霸權的挑戰與積極回應的動態過程。後霸權是「單極霸權」的過渡性終結，是指美國未來將面臨來自「動蕩軸心」(axis of upheaval)的多邊挑戰，美國的全球治理能力將面臨前所為有的挑戰。

1，什麼是「後霸權」？

後霸權的另一個涵義是「美式扈從主義」(American Clientelism)的式微，以及一種「無極」(apolaire[法語])格局的形成。一方面，美國已經因為成本過高而對「全球保護」(global protection)無能為力，川普要對台灣收保護費的說法，是為一個註腳，一方面昔日的扈從國家已逐漸走向「不確定結盟」的自主行為體，中東地區、金磚國家就是這一「自主行為區」的體現。例如以色列不再聽命於美國，任意發動符合自身利益的獨立戰爭，如持續攻擊迦薩走廊和突襲窩藏哈瑪斯份子的卡達，又如印度遊走於美中俄三邊而規避大國邏輯，一方面與美國結盟，一方面大買俄羅斯廉價石油，公然支持俄羅斯的戰爭經濟；又如巴基斯坦，表面上「親西方」，實際上暗中支持塔利班，甚至靠攏北京以對抗印度；沙烏地阿拉伯長期宣稱是美國的盟友，實際上暗中聯繫中東恐怖組織。所以今日以美國為領頭羊的霸權穩定(hegemonic stability)未來極可能走向「霸權不穩定」(unstable hegemony)。

「後霸權」也在描述全球化(globalization)的失敗。儘管全球化通過電子媒體和跨界流動製造了一個「地球村」(Global village)，但同時也放大和凸顯了各種地方性(local)和社會性的衝突，包括身分認同、宗教歧異、社會壓迫、不平等與不寬容，乃至各種型態的文化戰爭。任何單一霸權已經無法面對社會性衝突，任何主流文化已經不可能在實踐全球治理的過程中，無視或貶抑非主流文化以及非主流行為體。除此之外，「後霸權」是對霸權壟斷的反抗，以「人類發展」(human development)取代「地緣政治」(geographical politics)；世界格局的變數將主要不是大國之間的權力競爭，而是地區性的貧窮、低度發展、社會挫折與失敗，所導致的「邊緣騷動」。換言之，後霸權是「異全球化」(altermondialisation)對「自由主義全球化」的反撲。

2，「反川論」與「擁川論」的兩極化

支持與反對川普者大有人在。反對者認為，川普重返白宮，曾經被視為美國的重生與世界的復甦，但一年多下來，情況可能相反。美國像一部拖行世界的水車，正在逆向轉動，轉向一種「霸權脫序」的危險階段。雖然川普的任期只剩兩年多，但川普主義的後續效應將使世界進入地震高發期。至今為止，川普還在假裝成功，繼續營造美國黃金時代的夢幻。

「反川論」者認為川普可能加速美國衰落。從退出《巴黎氣候協定》、WHO……等等國際組織，與北約關係緊張，不分敵我的對盟友加徵關稅，引發盟友對美國的質疑與不信任；在國內，他獨斷的政治風格加深內部(左右兩派)的分裂，「暴力反川」的惡潮不斷升高；以關稅為主軸的保護主義帶來更多的貿易摩擦，予人「交易牟財」的印象。以上種種，不僅不利於美國的競爭力，也削弱美國的全球領導地位，導致美國軟、硬實力的雙重衰退。

「擁川論」認為，川普致力於扭轉國際貿易的失衡，主張減稅、放鬆管制以吸引產業回流，正是一種「矯正美國失落」的作為而非走向衰落；他要求盟國增加軍費，一方面在執行「有限國際主義」的調整，而不是「全球買單」的國力耗損，集中資源以對付真正具挑戰性的「中俄朝伊」邪惡軸心；而川普的關稅政策也並未造成美國的通貨膨脹與物價上漲。

儘管反川理論始終來勢洶洶，發揮了對川普若干政策失誤的糾正功能，但並沒有駁倒「川普主義」的戰略價值與方向，反而推廣了川普主義在全球範圍的發酵。我把川普主義的未來效應，稱之為「川普3.0版」。換言之，川普能否重振美國的霸權地位，將深刻影響未來世局的脈動。

二，什麼叫「川普主義」？

「川普主義」─一種充滿強勢的保守主義思想，以及不依循傳統官僚程序和非典型的政策取向與治理模式，對未來世局的影響固然是「相對性的」，有好有壞。但這就是所謂「創造性破壞」，目的是糾正國際秩序的脫軌，扭轉文明道路的偏離，拯救生命，追求和平。

1，糾正原則，扭轉偏離

許多人以為川普熱衷於「交易」，並暗示性地把一般商場上的骯髒交易投射在川普身上。實際上，川普的交易是一種「矯正機」，運用強大的扭力來矯正和翻轉國際政治天平上的失衡，以及國際組織對其創始原則的背離。除了利用關稅對全球「啃美國家」(不分敵人或盟友)進行貿易公正性的矯正之外，最鮮明的例子就是在今(2025)年「聯合國創立80周年」的大會演講中，對「聯合國」毫不留情的批判。

川普嚴厲斥責聯合國的失職與偏航。他在演講中說道：「在大多數情況下，至少目前，他們似乎只是撰寫一封措辭強硬的信，然後再也沒有後續行動。這都是空話，而空話解決不了戰爭問題」。他質疑聯合國雖然擁有巨大潛力，但卻未能充分發揮；這等於說聯合國已經背離它的創始原則，沒有承擔維持國際和平的責任。

「川普主義」─一種充滿強勢的保守主義思想，以及不依循傳統官僚程序和非典型的政策取向與治理模式。圖片摘自美國白宮臉書

2，「去道德」的實力主義

一方面，同盟關係不能作為對美國不公平貿易和邊境管理鬆弛的理由，例如加拿大和墨西哥；即使三方簽署了「美加墨貿易協定」，此一協定也不能成為毗鄰國家侵蝕美國主權與社會治安的藉口。換言之，同盟之間的「價值同質性」不能作為掩護「揩油美國」的依據。

另一方面，美國對印度課徵50%的懲罰性關稅，意味著即使印度是美國印太戰略的要角，但也不能暗中購買俄羅斯石油，助長俄羅斯在俄烏戰場上的續戰能力。換言之，川普對於「投機的虛假同盟」，一樣不假辭色。

3，摒棄「軟弱無力」的軟實力

美國過去對中國採取的「接觸」(engagement)政策，認為向中國輸出民主自由的思想，導入市場經濟體制，將改變中國的政治體制與外交模式，這套「軟實力」的政策，不僅已經證明完全失敗，甚至導引中國回頭對抗美國。

這使得川普不再執念於軟實力、國際公共產品、價值影響力等等概念。在川普眼中，軟實力是一種「浪費」，不符合「帳本治國」的原則；軟實力既無法讓美國的敵人放下武器，也不能防止衝突與戰爭的發生。換言之，川普不認為文化實力是美國國力的組成部分。

當然，這種「國際撤退主義」也有負面效應。美國長期被視為「國際規則的制定者」，川普一旦退出，等於自願放棄影響力，並讓讓中國或其他大國填補真空，奪走美國在國際組織中的主導角色，導致美國的綠能產業落後於歐洲與中國，也會導致疫情合作受到阻礙，增加公共衛生成本，例如退出WHO後，中國影響力反而明顯增加；退出伊朗核協議，反而讓伊朗更傾向核武，增加核戰危機，因為氣候變遷、疫情防控、核武擴散等議題，本質上跨國界議題，絕非單靠美國就可以解決。川普頻繁「退群」，讓盟友覺得美國不再可靠，只顧自己利益，無視同盟國家的共同利益，造成信任危機。其中尤以關閉《美國之音》，最傷美國的信譽和影響力。

4，終結俄烏戰爭

在面對俄烏戰爭問題上，川普的政策幾經轉折，角度之大是歷任美國總統無可望其項背。在聯大演說之後，川普在Truth Social平台上發表其對俄烏戰爭180度的翻轉。內容有三大重點：

(1)川普指出，在深入了解並完全掌握烏克蘭/俄羅斯的軍事與經濟情勢後，看到這場戰爭給俄羅斯帶來的經濟困境，我認為烏克蘭在歐盟的支持下，已經有能力奪回整個烏克蘭的原始領土。

(2)隨著時間、耐心，以及來自歐洲，特別是北約的財政支持，烏克蘭要恢復戰爭開始時的邊界，絕對是可行的選項。由於烏克蘭精神強大，並且愈來愈堅韌，那麼烏克蘭不僅能收復原有國土，說不定還能有更大的突破！ (3)美國將繼續供應武器給北約，由北約決定如何使用。

從2025年3月1日，川澤兩人在白宮大吵一架，川普指著澤倫斯基的鼻子說：「你沒有牌可以打」(you have no cards)，直到今日認為烏克蘭將全數收回失土，其間的「信心轉折」猶如衛星改道、江河倒流。

三，美中進入激烈的霸權爭奪戰

在可預見的未來，美中之間的「修昔底德陷阱」，既難以填平，也難以跨越。理由是來自中國的挑戰，難以停歇。換言之，只要中共試圖挑戰美國的國際地位，美中之間的「結構性衝突」就不會改善。

1，冷遏制與冷和平

在美中終極爭霸之前，美國未來的對中政策採取的叫做「冷遏制」(不是「熱對抗」)，也就是在圍堵中共之外，也開闢溝通協商的管道，我稱之為「二軌戰略」(track-two strategy)。如果中國願意協商談判，美國至表歡迎，但如果要開戰，美國也是「奉陪到底」。「冷遏制」的目的是避免美中核子大戰，因為美中一旦開戰，就不是「小打小鬧」而已，可能就是人類歷史最後一場戰爭。

中國方面則採取「冷和平」的戰略，因為如果失去美國市場，中國的出口貿易必將雪崩墜崖，經濟衰敗必將拖垮中共政權。所以中國的對美政策是虛與委蛇，假意慇懃，希望降低美國對中共的壓力。

無論規模與範圍有多大，未來世界已無法逃避美中這場世紀大衝突。AI生示意圖ㄊ

2，中國的戰爭訊號

從九三閱兵到「香山論壇」，如果九三閱兵是中國向西方作出「戰略表態」，把普丁和金正恩找來天安門觀禮，就是意圖籌組「紅色法西斯反美聯盟」，那麼香山論壇就是中共對美國為主的「武力威嚇」。兩者合起來看，就是中國意圖建立「中國式的國際新秩序」。

要實現上述兩個目標，就必須改變現狀並合理化它的改變行動(無論是和平的或武力的)。從中國國防部長董軍在2025年「香山論壇」的談話來看，中共基本上已經「不採取」和平改變台海現狀，而是「武力收復 」 。換言之，中共已經拋出「武統台灣」的明確訊息。

董軍在香山論壇上表示，「隨時準備著挫敗外部的任何武力干涉」。過去尚且稱呼「外部」為「美國介入」，這裡則直接定義為「武力干涉」，這等於對美國發出「準戰爭」的訊號。

如果「九三閱兵」在展示「中俄朝伊」合組「紅色法西斯同盟」，向美國進行「準宣戰」，那麼「香山論壇」則是拋出侵占南海和武力攻台灣訊號。

未來，習近平必在其有生之年與美國一決高下；美國自然也不會在中國的腳下稱臣。無論規模與範圍有多大，未來世界已無法逃避這場世紀大衝突。

