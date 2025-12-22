宋國誠專欄：美國重兵部署印太「三叉戟戰略」
宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人、《宋國誠觀點》（Blog）版主，最近著作《失速中國》
「三叉戟」(trident)是希臘神話中海神「波塞冬」(Poseidon )的格鬥武器，是古代戰神的象徵。近年來由於中國持續發動「三海挑釁」─東海、台海、南海─三面耀武揚威，美國開始部署「三叉戟」地緣戰略，以「戈矛合體」的戰術聯動，遏制中國在印太島鏈的肆意擴張。
第一戟：日本的「對中戰略部署」
在日本首相高市早苗「台灣有事論」與中共「反日總動員」(包括以「火控雷達鎖定日本戰機」)的對撞之下，日中之間的戰略互疑和安全困境已經不可逆轉。在中國「臨戰施壓」以及「美日安保」的支撐下，日本持續推進「新安保戰略」，積極扮演美國印太區域「戰略前沿」的角色。
1，2026年日本編列防衛經費高達9兆日圓，規模創下歷來新高。經費重點將投入具備以「敵基地攻擊能力」為核心的長程飛彈，以及用來建構「無人機多層沿岸防衛體系」(SHIELD，盾牌)」的攻擊型無人機的採購。
2，成立「宇宙作戰集團」。早在2018年，日本防衛省制定《防衛計劃大綱》，明確指出「自衛隊將保留一支由航空自衛隊主導的太空領域專門部隊」。截至今日，日本計劃在2026年之內升級為「宇宙作戰集團」。「宇宙作戰集團」將整合太空偵察、反衛星、天基導航、導彈預警等多維度能力，形成獨立的太空作戰體系。
在此同時，日本已決定將現行「航空自衛隊」改編為「航空宇宙自衛隊」，意味著其任務範圍從傳統的「空中防衛」拓展至「空天一體化防衛」，徹底打破「專守防衛」原則，擴大日本軍事行動的空間領域。在經歷幾年的技術積累、編制升級、實戰部署的階梯式推進之後，日本已成為重要的「太空軍國家」。
3，構築「西南導彈島鏈」。日本將九州以南的「薩南群島」(包括奄美大島)，經「琉球群島」(宮古島)，到「先島群島」(石垣島、與那國島)，再到達距離台灣僅有110公里的東北海域，構築「飛彈火力封鎖鏈」，結合「反艦/防空/反登陸」的情報感測網和電戰部隊(從旅級單位提升到師團規模)，建立日本版本的「A2/AD」，目的是完整封鎖共軍通向太平洋的主航道(宮古海峽、巴士海峽)。以牽制中國海空力量的擴張。
第二戟：菲律賓的「雙島戰略」
美菲軍事合作已經從「輪調訓練」轉向「前沿部署」，並將南海爭端與台海危機掛勾，以雙島戰略(呂宋島與巴拉望島)就近監控雙海(南海/台海)的緊急事態。
1，呂宋島長期部署進攻性「堤豐系統」(Typhon/MRC)。此系統可搭載「戰斧飛彈」(射程1500公里)與「SM-6 飛彈」(射程450公里)，可覆蓋整個台海、南海及中國東南沿海省份。
2，擴大《加強國防合作協議》(EDCA)的軍事據點。美軍在菲律賓可使用的基地已增加至9個，包括位於卡加延省(Cagayan)的卡米・奧西亞斯(Camilo Osias)海軍基地和拉洛(Lal-lo)機場，以及位於伊莎貝拉省(Isabela)卡穆(Gamu)和巴拉望島(Palawan)附近巴拉巴克島(Balabac)的「德拉克魯茲軍營(Camp Melchor Dela Cruz)。其中，卡米・奧西亞斯(Camilo Osias)海軍基地和拉洛(Lal-lo)機場距離台灣僅400公里，可直接鎖定巴士海峽；「巴拉巴克島」基地則直面南沙群島，強化了美軍對中國海警及海軍在爭議水域活動的監控與攔截能力。
3，成立「菲律賓特遣隊」(Task Force-Philippines)。今年11月，美國戰爭部正式成立首個專門針對東南亞的聯合特遣部隊，以遏制中國在南海的脅迫行為，提升美菲聯合部隊在爭議水域的果斷反應。
4，建立「全球最大軍火工廠」。美國計畫重建「蘇比克灣」(Subic Bay)的軍事後勤設施，建立印太地區最大的武器與彈藥生產中心，以縮短戰爭期間彈藥補給的速度。「蘇比克灣」將再度成為美軍在「第一島鏈」最關鍵的維修與後勤轉運點。
第三戟：武裝台灣成為「超級豪豬」
美國國務院12月18日宣布對台出售多管火箭系統、反裝甲飛彈及攻擊無人機等八項軍售，總金額超過111億美元，創下川普第二任期新高紀錄。其中五大軍備系統，足以將台灣打造成「超級豪豬」(super porcupine)的戰略地位。
1，遠程精準打擊系統：HIMARS(海馬斯多管火箭系統)，具備跨海打擊和鎖定共軍沿岸集結的能力。
2，海岸防禦系統：岸置魚叉飛彈(Harpoon)，建立高密度的反艦火網，阻止共軍渡海登陸攻擊台灣本島。
3，無人機與偵查系統：MQ-9B(空中衛士)、彈簧刀(Switchblade)，提升長程偵查能力與不對稱自殺式攻擊手段，擊殺共軍的登陸艇。
4，數據鏈整合系統：Link-16(戰術數據鏈路)，美台形成即時感知的同步戰場。
5，制空戰力系統：F-16V(Block70)，配備最先進的AESA雷達，提升台灣應對共機繞台的能力。
讓中國困獸也不能鬥
既然中國要「三海挑釁」，那美國就「三叉戟圍堵」，直接打破中國視台海為「內海/內戰」的狂妄敘事，迫使中國面對第一島鏈「北中南/日台菲」三面夾擊的態勢，擺明戰爭代價絕非中國所能承受。換言之，美國的「三戟戰略」就是要讓中國「困獸也不能鬥」！
