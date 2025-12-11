宋國誠專欄：習近平誤國的五個迷思──我對未來世局的看法（10之5）

習近平經常把21世紀當作19世紀，沉浸在國恥框架的仇外意識中。圖片摘自新華網

宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人、《宋國誠觀點》（Blog）版主，最近著作《失速中國》

種種指標和數據均顯示，中國正從漸進萎縮走向加速衰敗。此一衰落景像，誰來負責？當然是由親自指揮、親自部署的習近平負起政治總責。中國之衰敗來自習近平的五大迷思，一個迷霧衝撞，出路難尋的迷魂陣，一個沒有出口的國家囚室。

1，第一個迷思：對抗

習近平執政的首要特徵就是「對抗」，特別是與西方世界的頑固對抗。習近平誤以為中國已經崛起、西方走向沒落，但實際上，中國並未崛起，西方也未沒落。中國不具備與任一個國家對抗的能力，因為國際政治是互援與聯動的多邊結構，不是一對一的單挑。

在「後霸權時代」(post-hegemonic era)，沒有任何大國的戰略能以「一對一」的方式成立。即使美國也需要北約、五眼聯盟、印太盟友、歐盟、全球科技與金融盟友(台灣)的集體合作。如果中國與任何一個西方成員對抗，對手不會只有一個，而是整個國際體系，但中國的綜合國力、科技、盟友、制度吸引力，遠遠不足以支撐這種格局。換言之，中國每攻擊一個國家，就會遭到五國、十國、甚至整個區域的反制。

習近平經常把21世紀當作19世紀，沉浸在國恥框架的仇外意識中。他的對抗思維建立在鬥爭哲學、「修昔底德陷阱」的無感、「百年未有之大變局」的自我催眠之上，將民族復興等同對抗西方的勝利。

從今日至未來，中國沒有「聯合對抗」世界的能力。一方面，中國沒有「盟友」，只有「損友」，例如北韓、巴基斯坦、伊朗，深陷俄烏戰爭泥淖的俄羅斯，以及一些依賴援助的弱小國家；反觀美國，擁有眾多軍力強大和富有的高科技盟友，彼此既有法律承諾，也有安全分擔制度，即使未來10年至20年，也非中國能力所能企及。

只要中國越想走對抗的路線就越封閉。東方IC

另一方面，習近平的政治水平局限於「井岡山哲學」、「梁家河經驗」、「黨校八股教條」，缺乏國際影響力與吸引力的知識。國際影響力不只靠GDP，也不是世界第幾大經濟體，而是以金融制度、法治規則、科技實力、大學素質與研發、軍事合作系統、價值吸引力為構成要素。習近平妄想以人民幣取代美元，向全世界宣揚的「人類命運共同體」，只是被國際社會看成破壞力而不是吸引力。如果加上科技體系的對外依賴，例如半導體設備、軟體、作業系統、核心材料等等，根本無法承受與西方的長期對抗。

只要中國越想走對抗的路線就越封閉；越封閉，就越依賴自身內部資源，越依賴自身，就越無法成為全球力量中心，這就是自我削弱的循環，加速衰敗的邏輯。

2，第二個迷思：內耗

為了地位超越和唯我獨尊，習近平以「後毛澤東主義」取代鄧小平的改革開放，以權力集中、意識形態與國家工程，取代改革開放的市場化與分權化。「一帶一路」就是顯例，為求戰略擴張而耗盡改革紅利，直到散盡家財，無米可炊。

習近平「唯我獨尊」的邏輯是：認為鄧小平體系是一種「分權/分散體制」，地方自主性太寬，私營資本力量太大，知識專家對黨享有制衡作用，導致黨的控制走向分散而弱化。為了建立「核心」，習近平採取個人集權、資源集中、消滅所有批評與制衡力量、政治忠誠取代專業效率，導致內部鬥爭高於政策理性，政治工程高於實質改革，吹噓大於務實。然而，一旦「習核心」瓦解，中國就會陷入難以收拾的失控與動盪。

「一帶一路」就是國力內耗的巨大教訓，事實已經顯示，一帶一路的「沉澱成本」(sunk cost)，正在拖累中國經濟。

「沉澱成本」是指已投入但難以或不可回收的成本，包括建設援助(不會回本)、違約貸款 (無法收回)、運營虧損、流通窒息的資產(港口、鐵路)、政權變更導致項目停止、延後還款造成資本折損。這是因為「一帶一路」的金融模式是：中國資金投入高風險國家，承做回報周期太長的基建，這個模式本身就預埋沉澱成本的風險。未來，除非叫停，否則必然造成政策銀行資產受損、巨大的財政挹注壓力、外匯儲備壓力增加、回報下降，以及財政排擠效應，包括必須從民生、社保、教育、科技、地方救助等領域抽取銀根，彌補海外投資的爛尾和虧損。換言之，一帶一路已成為動搖國本的金錢黑洞。

第三個迷思：鎮壓

習近平以為高壓就是穩定，無聲就是安全。以為可以採取高壓手段震攝少數民族(疆、藏、蒙)和異議份子，結果抗議之聲消失了，但全球對中國種族滅絕與良心鎮壓的指控至今未熄。

習近平深信，高壓治理能一勞永逸消除民族與社會矛盾。因此對待新疆、西藏、內蒙古、民運人士、宗教與公民社會、獨立智庫、NGO、媒體等，一律採取前置打擊與預防性壓制。然而，高壓統治會使人民屈服但不認可，因為權力可以壓制反抗，但不能創造忠誠。

習近平深信，高壓治理能一勞永逸消除民族與社會矛盾。圖為中國貴州省息烽縣副縣長遭到水頭村村民包圍。圖／擷取自X

鎮壓，是中國國際形象與軟實力流失的「潰穴」，導致國際社會對中國實施「形象制裁」，包括外國企業撤出新疆供應鏈、多國禁止涉及強迫勞動的產品、國際教育與文化交流下降(關閉「孔子學院」)，最終固化了對中國全球敘事的不信任。

高壓統治必須支付龐大的「維穩成本」，這是中國財政黑洞的主因之一。長期以來，中國的維穩成本以「千億等級」高於國防經費，包括監控系統、公安武警、安全部門、漂白宣傳、心理矯治、教育管理系統以及大規模社會管控，也就是消耗舉國之力來壓制自己的人民。

第四個迷思：宣傳

習近平的治理模式稱為「敘事宣傳、口號治理」，以口號當實力，以敘事當政策。以為可以用甜蜜口號和華麗修辭掩蓋百姓的苦日子。國家萬能，百姓吃草。這是一種賤民思想與韭菜主義，用精神動員掩蓋物質痛苦，殊不知宣傳塑造的不是現實而是幻象，歷來的政權更迭都是導因於飢餓革命。

所謂「賤民思想」是指一種「反人性統治」(dehumanizing governance)，人民不是自主的個體，而是馴服的群體；「韭菜主義」則是一種「心智掠奪」(extractive mentality)與「非主體化」。統治者把社會、人民、企業或資源視為無償掠奪與隨意榨取的對象，而不是合作夥伴或價值來源。人民不是主體，而是抽取對象。

習近平的敘事修辭和敘事武器堆積如山，從中國夢一直到民族復興、共同富裕、人類命運共同體，新質生產力、內循環、自主創新、清零勝利、百年未有之大變局等等。實際上，宣傳就是欺騙。

「數據」本是事實呈現的科學證據，但是在中國，數據是政策失靈的「校正工具」，包括地方GDP灌水、房地產貶值不公開、失業數據不可信、疫情資訊政治化、經濟困境被虛報。其結果就是政府失靈，官僚報喜不報憂，所有問題從積壓走向爆炸。

第五個迷思：踩雷

習近平以為併吞台灣叫做歷史潮流和民族大業，殊不知台灣既是戰略要地，也是世界火藥庫。統一台灣實際上是掏捅蜂窩而招致國際圍毆，武力在前，亡黨在後。

習近平誤信軍演就是軍力，誤信幾個小時就可輕易拿下台灣，誤信中國的軍事科技(AI、飛彈、無人機)可以實現對美軍的拒止作戰，嚴重低估民主國家保衛台海的決心。這就是習近平的「認知泡泡」，最終踩雷而引爆自身。

五大迷思引來中國衰敗

綜合以上，中國未來將進入潛伏危機的爆炸區間。如果政策與制度不進行結構性修正，對抗、內耗、鎮壓、宣傳、踩雷五大迷思，將一起推動中國進入加速衰敗的軌道。中國將面臨外部壓力與內部脆弱的雙重疊加，從國際制裁的深度圍堵，虛假宣傳的自我矇蔽、改革紅利的虛擲敗家、鎮壓異己的壓力疲勞到冒險攻台的引雷自爆，最終進入終極潰敗的命運。

