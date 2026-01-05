宋威龍《驕陽似我》暖到冬天不冷了！即將迎向大結局 ｜8部冬季必看陸劇推薦
【文／曾心奕】由宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》人氣超高，即將迎向大結局，此片被認為是一部很適合冬季觀看的劇，不論是雪中告白的經典片段，還是「拾級而上」的名場面，都唯美又浪漫。冬天還有什麼陸劇可以看呢？本文整理出與冬季有關，或能讓人暖暖心的8部陸劇。
冬季必看陸劇1：《驕陽似我》
🍿 《驕陽似我》線上看推薦：
開播時間：12月22日
主演卡司：宋威龍、趙今麥
播出平台：Netflix、WeTV
更新時間：會員每日更新2集
集數：36集
《驕陽似我》講述元氣滿滿的聶曦光（趙今麥 飾）在大學時期，歷經了酸甜單戀，進入職場後，則與轉行光伏產業的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾）相遇。起初林嶼森對聶曦光有誤會，但仍被對方的陽光吸引，聶曦光則因林嶼森毫無保留的愛，釋懷年少遺憾，並找回對愛情與未來的勇氣。
👉延伸閱讀》
《驕陽似我》宋威龍溫柔守護趙今麥 直球告白教科書名場面：「我讓妳挑」！
冬季必看陸劇2：《噓，國王在冬眠》
🍿 《噓，國王在冬眠》線上看推薦：
播出平台：Netflix
主演卡司：虞書欣、林一
集數：23集
《噓，國王在冬眠》講述漫畫家衛枝（虞書欣 飾）因捲入醜聞，事業跌落谷底。她意外被一段單板滑雪影片喚醒創作熱情，決定以滑雪為題重新出發。在雪場取材時，她認識了退役的單板滑雪選手、現任教練單崇（林一 飾）。一個為了夢想重新站起來，一個為了熱愛選擇回到賽場，兩人在彼此陪伴與鼓勵中找回初心，最終也獲得美好愛情。
👉延伸閱讀》
Netflix陸劇《噓，國王在冬眠》虞書欣搭擋林一最甜CP 滑雪戀曲引爆追劇潮
冬季必看陸劇3：《冬至》
🍿 《冬至》線上看推薦：
播出平台：WeTV、愛奇藝
主演卡司：黃景瑜、孫千
集數：36集
《冬至》講述麻醉科醫生陸嫣（孫千 飾）某天晚上，突然遇見了「已逝多年」的好友鄧蔓（何泓姍 飾），之後一連串的怪事，讓她不得不追查真相。過程中，她的前男友、刑警江成屹（黃景瑜 飾）也被捲入其中，因此兩人最後決定攜手揭開被隱藏多年的真相。
👉延伸閱讀》
冬季必看陸劇4：《在暴雪時分》
🍿 《在暴雪時分》線上看推薦：
播出平台：ELTA影劇、Hami Video、Netflix、WeTV、中華電信MOD
主演卡司：吳磊、趙今麥
集數：30集
《在暴雪時分》講述昔日天才職業斯諾克選手林亦揚（吳磊 飾）與當紅九球選手殷果（趙今麥 飾）在暴雪夜邂逅。兩人隨著相處，越來越靠近，林亦揚認真追求殷果，也重新找回對斯諾克的熱情。最終兩人都攀上事業高峰，並繼續為撞球事業努力。
冬季必看陸劇5：《七夜雪》
🍿 《七夜雪》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：李沁、曾舜晞
集數：32集
《七夜雪》講述不羈劍客霍展白（曾舜晞 飾）為了替友人之子求藥，認識了藥師谷谷主薛紫夜（李沁 飾）。兩人在長期相處中，逐漸建立默契，互相救贖，但卻因各自責任難以言愛。
👉延伸閱讀》
李沁、曾舜晞陸劇《七夜雪》原著結局太虐心！小說結局＋改編劇情整理
冬季必看陸劇6：《歸路》
🍿 《歸路》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：井柏然、譚松韻
集數：30集
《歸路》講述路炎晨（井柏然 飾）與歸曉（譚松韻 飾）在學生時代，成為彼此的初戀。但兩人卻因遠距離、家庭變故分開，直到八年後才重逢。雖面臨種種挑戰，兩人仍舊情復燃，最終攜手克服困難，並結為夫妻，擁抱幸福的家庭生活。
冬季必看陸劇7：《卿卿日常》
🍿 《卿卿日常》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：白敬亭、田曦薇
集數：40集
《卿卿日常》講述因一場聯姻擢選，來自各地的女孩們齊聚新川。李薇（田曦薇 飾）一心想落選，卻沒想到意外與新川六少主尹崢（白敬亭 飾）結緣。兩人隨著相處，漸漸產生感情，他們也和其他兄弟姐妹互相扶持，共同書寫新川大家庭的溫暖日常。
冬季必看陸劇8：《點燃我，溫暖你》
🍿 《點燃我，溫暖你》線上看推薦：
播出平台：LINE TV
主演卡司：陳飛宇、張婧儀
集數：36集
《點燃我，溫暖你》講述乖巧學霸朱韻（張婧儀 飾）在大學時，認識了外表叛逆的天才程式高手李峋（陳飛宇 飾）。兩人互相切磋後，並肩作戰，同時也在競賽中建立情感，但一場意外而迫使兩人分離。當李峋跌入人生谷底，朱韻始終選擇陪伴與等待，用溫柔與堅定，成為照亮他黑暗世界的那道光。
以上就是冬季必看的8部陸劇，有些能讓人在寒冷的天感受到溫暖，也有些雪景絕美，彷彿經歷一場視覺饗宴，如果正愁劇荒，不妨參考看看。
其他人也在看
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
古力娜扎親密戲超主動 對侯明昊甜喊「來非禮你了」
侯明昊說：「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感。」古力娜扎飾演的女主角榮善寶則是冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，更...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
鄭伊健久違回歸台劇！聯手婁峻碩破解連環殺人案 「超狂卡司」全曝光
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演打造，集結監製陳志炫、吳孟謙與製作人張雅婷，並找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重磅卡司群。官方今（5）日宣布，影集將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與主視覺海報。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 10
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20
委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！
照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶...styletc ・ 1 小時前 ・ 3
劉品言、連晨翔戲裡甜蜜到戲外 殺青這句話意外變成神預言
TVBS 原創劇集《舊金山美容院》本週迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。連晨翔因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情；他與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。另一方面，讓觀眾氣得牙癢癢的鄧家人，章廣辰為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 22
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 22 小時前 ・ 41
《冠軍之路》首週票房衝破2569萬！林家正驚喜現身影院 MLB主播也關注
由威剛科技、中華職棒出品的現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），自元旦上映以來，瞬間席捲全台，癱瘓各大戲院，首週票房一舉衝破2569萬，締造臺灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注此部作品，並將票房佳績分享到個人社群平台。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 38
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
吳申梅老公驚喜現身台下！罕見露出正面臉 低調力挺給愛妻支持
「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）近來喜事連連，新歌〈外家〉在 YouTube 上線後迅速突破百萬點閱，成績亮眼。昨（3 日）她再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台開唱，溫柔細膩的歌聲不只感動現場觀眾，也吸引她的香港總裁夫婿 Eric 低調現身力挺，愛相隨的畫面成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 37
世界大賽開打前痛失愛女！道奇救援投手費西亞妻子哽咽分享心情
體育中心／丁泰祥 報導去年世界大賽開打前夕，道奇隊突然宣布，主力救援左投Alex Vesia因為「家庭因素」將缺席，後來才知道，原來是他剛出生的女兒Sterling Sol Vesia突然過世，才讓Vesia錯過這麼重要的比賽，最近，Vesia的太太Kayla，在社群網站上分享了他們夫婦現在的心情，令人鼻酸。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 2