宋威龍《驕陽似我》暖到冬天不冷了！即將迎向大結局 ｜8部冬季必看陸劇推薦
【文／曾心奕】由宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》人氣超高，即將迎向大結局，此片被認為是一部很適合冬季觀看的劇，不論是雪中告白的經典片段，還是「拾級而上」的名場面，都唯美又浪漫。冬天還有什麼陸劇可以看呢？本文整理出與冬季有關，或能讓人暖暖心的8部陸劇。
冬季必看陸劇1：《驕陽似我》
🍿 《驕陽似我》線上看推薦：
開播時間：12月22日
主演卡司：宋威龍、趙今麥
播出平台：Netflix、WeTV
更新時間：會員每日更新2集
集數：36集
備註：WeTV 1月6日解鎖大結局、Netflix 及WeTV一般會員將於1/11播出第36集
《驕陽似我》講述元氣滿滿的聶曦光（趙今麥 飾）在大學時期，歷經了酸甜單戀，進入職場後，則與轉行光伏產業的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾）相遇。起初林嶼森對聶曦光有誤會，但仍被對方的陽光吸引，聶曦光則因林嶼森毫無保留的愛，釋懷年少遺憾，並找回對愛情與未來的勇氣。
👉延伸閱讀》
《驕陽似我》宋威龍溫柔守護趙今麥 直球告白教科書名場面：「我讓妳挑」！
冬季必看陸劇2：《噓，國王在冬眠》
🍿 《噓，國王在冬眠》線上看推薦：
播出平台：Netflix
主演卡司：虞書欣、林一
集數：23集
《噓，國王在冬眠》講述漫畫家衛枝（虞書欣 飾）因捲入醜聞，事業跌落谷底。她意外被一段單板滑雪影片喚醒創作熱情，決定以滑雪為題重新出發。在雪場取材時，她認識了退役的單板滑雪選手、現任教練單崇（林一 飾）。一個為了夢想重新站起來，一個為了熱愛選擇回到賽場，兩人在彼此陪伴與鼓勵中找回初心，最終也獲得美好愛情。
👉延伸閱讀》
Netflix陸劇《噓，國王在冬眠》虞書欣搭擋林一最甜CP 滑雪戀曲引爆追劇潮
冬季必看陸劇3：《冬至》
🍿 《冬至》線上看推薦：
播出平台：WeTV、愛奇藝
主演卡司：黃景瑜、孫千
集數：36集
《冬至》講述麻醉科醫生陸嫣（孫千 飾）某天晚上，突然遇見了「已逝多年」的好友鄧蔓（何泓姍 飾），之後一連串的怪事，讓她不得不追查真相。過程中，她的前男友、刑警江成屹（黃景瑜 飾）也被捲入其中，因此兩人最後決定攜手揭開被隱藏多年的真相。
👉延伸閱讀》
冬季必看陸劇4：《在暴雪時分》
🍿 《在暴雪時分》線上看推薦：
播出平台：ELTA影劇、Hami Video、Netflix、WeTV、中華電信MOD
主演卡司：吳磊、趙今麥
集數：30集
《在暴雪時分》講述昔日天才職業斯諾克選手林亦揚（吳磊 飾）與當紅九球選手殷果（趙今麥 飾）在暴雪夜邂逅。兩人隨著相處，越來越靠近，林亦揚認真追求殷果，也重新找回對斯諾克的熱情。最終兩人都攀上事業高峰，並繼續為撞球事業努力。
冬季必看陸劇5：《七夜雪》
🍿 《七夜雪》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：李沁、曾舜晞
集數：32集
《七夜雪》講述不羈劍客霍展白（曾舜晞 飾）為了替友人之子求藥，認識了藥師谷谷主薛紫夜（李沁 飾）。兩人在長期相處中，逐漸建立默契，互相救贖，但卻因各自責任難以言愛。
👉延伸閱讀》
李沁、曾舜晞陸劇《七夜雪》原著結局太虐心！小說結局＋改編劇情整理
冬季必看陸劇6：《歸路》
🍿 《歸路》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：井柏然、譚松韻
集數：30集
《歸路》講述路炎晨（井柏然 飾）與歸曉（譚松韻 飾）在學生時代，成為彼此的初戀。但兩人卻因遠距離、家庭變故分開，直到八年後才重逢。雖面臨種種挑戰，兩人仍舊情復燃，最終攜手克服困難，並結為夫妻，擁抱幸福的家庭生活。
冬季必看陸劇7：《卿卿日常》
🍿 《卿卿日常》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：白敬亭、田曦薇
集數：40集
《卿卿日常》講述因一場聯姻擢選，來自各地的女孩們齊聚新川。李薇（田曦薇 飾）一心想落選，卻沒想到意外與新川六少主尹崢（白敬亭 飾）結緣。兩人隨著相處，漸漸產生感情，他們也和其他兄弟姐妹互相扶持，共同書寫新川大家庭的溫暖日常。
冬季必看陸劇8：《點燃我，溫暖你》
🍿 《點燃我，溫暖你》線上看推薦：
播出平台：LINE TV
主演卡司：陳飛宇、張婧儀
集數：36集
《點燃我，溫暖你》講述乖巧學霸朱韻（張婧儀 飾）在大學時，認識了外表叛逆的天才程式高手李峋（陳飛宇 飾）。兩人互相切磋後，並肩作戰，同時也在競賽中建立情感，但一場意外而迫使兩人分離。當李峋跌入人生谷底，朱韻始終選擇陪伴與等待，用溫柔與堅定，成為照亮他黑暗世界的那道光。
以上就是冬季必看的8部陸劇，有些能讓人在寒冷的天感受到溫暖，也有些雪景絕美，彷彿經歷一場視覺饗宴，如果正愁劇荒，不妨參考看看。
其他人也在看
Netflix掃到颱風尾！中國網劇現「九段線」地圖 越南限時24小時下架
中國網劇《驕陽似我》（Shine on Me）在國際串流平台Netflix熱播，但劇中出現中國對南海聲索主權的「九段線」地圖，挑動越南敏感神經，遭到勒令24小時內於當地下架。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《驕陽似我》結局趙今麥、宋威龍結婚生女兒？原著小說還有虐心名場面！大結局播出時間搶先看
【文／徐瑞安】陸劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演，故事以聶曦光（趙今麥 飾）的成長與愛情軌跡為主軸，學生時期的她，曾為一段單向奔赴的暗戀受過傷，直到遇見溫柔成熟的林嶼森（宋威龍 飾），一次次在她最疲憊、最脆弱的時刻接住她，總是溫柔而堅定的選擇她，兩人在一次次陪伴與理解中，慢慢走向彼此。隨著劇情推進，觀眾自然也更加好奇——顧漫在原著小說中，究竟是如何為聶曦光與林嶼森寫下最終結局？以下一起來看看《驕陽似我》原著小說結局走向。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 7
「九段線」再惹禍！Netflix越南下架《驕陽似我》 中媒喊「文化歸文化」
在越南政府一聲令下，全球串流龍頭Netflix在越南下架中國連續劇《驕陽似我》，因為劇中出現將絕大部分南海海域劃歸中國的「九段線地圖」。太報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
貿聯-KY去年營收712億元創新高 完成收購新富生
（中央社記者曾仁凱台北2026年01月5日電）受惠AI帶動，貿聯-KY(3665)今天公布2025年全年營收新台幣712.02億元，比起2024年的540.8億元，年增31.66%，全年營收再創新高。貿聯去年12月營收66.4億元，年增43.06%，月增1.5%，為歷史次高，僅次於2025年9月的67.06億元。貿聯去年第4季各月營收雖然維持高檔，但未能突破9月寫下的高點。對此，貿聯今天表示，每月營收變動主要反映出貨時點與正常波動，目前看起來整體需求趨勢與原先預期大致一致，整體需求展望未出現任何重大變化。受惠AI機房大量建置，帶動高頻、高速傳輸線需求增加，貿聯去年營收表現亮眼，尤其受惠高毛利的AI伺服器相關產品出貨比重攀升，獲利成長幅度大於營收成長，貿聯去年前3季歸屬母公司淨利62.65億元，比2024年同期成長120%，每股稅後純益32.49元，已超越2024年全年每股獲利25.41元。而貿聯也持續擴張，今天宣布以現金交易方式，完成收購光纖互連產品製造商新富生，新富生將自1月5日起併入貿聯合併報表。交割完成後，新富生也將正式併入貿聯的高效能運算事業群。貿聯去年12月就宣布擬收購新富生中央社財經 ・ 1 天前 ・ 1
「九段線」惹火越南！中劇《驕陽似我》被下架 中共官媒：文化歸文化
中國連續劇《驕陽似我》出現繪有中國主張的南海「九段線」地圖，其海域爭議問題違背越南南海主權的主張，越南政府勒令串流龍頭Netflix將此劇在越南下架。中國對於主權問題向來寸步不讓，但其他國家悍然頒出禁令，中共官媒《環球時報》又喊話：「文化歸文化、南海問題歸南海問題。」雙重標準不言而喻。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
平價、專櫃盤點5款「免沖洗護髮」推薦！張員瑛也愛用它，這款宛若迷人偽體香
使用，方便快速的免沖洗護髮產品也相當必備，多管齊下照護、保養髮絲，才能有效養出最漂亮的夢幻逸髮，BEAUTY編盤點2025「免沖洗護髮」產品，不同劑型、用髮與族群通通詳解，且平價、專櫃通通有！BEAUTY美人圈 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
影／A-Lin爆後台「喬副乳」遭拒 翻白眼內幕曝光笑翻全網
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤金曲天后A-Lin日前在台東跨年演出身，並且身兼「主持人」，不只實力派唱腔受到肯定，搞笑主持仍是網友討論焦點。她5日在IG曝光...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
侯明昊新戲自己打自己！《逍遙》、《玉茗茶骨》該追哪部？劇情、評價、演員一次看
【文／徐瑞安】近期兩檔話題陸劇《逍遙》、《玉茗茶骨》都是由侯明昊主演，同檔期上演自己打自己，讓粉絲直呼不知道究竟該追哪一部？《逍遙》由侯明昊搭擋譚松韻，上演仙俠世界中的人妖轉世愛戀；而《玉茗茶骨》，則找來娜扎扮演茶王之女，與侯明昊飾演的落難狀元攜手辦案，兩部劇各有不同魅力，以下就來帶大家一起看看究竟哪部更值得追！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 13 小時前 ・ 1
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 25
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 4 小時前 ・ 3
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 41
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 58
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 19
徐玄振《Love Me》收視低迷、網友卻說超好看！溫柔辛辣、悲傷療癒並存，忘記愛很重要的人必看
徐玄振最新韓劇作品《Love Me》（러브 미）線上看台灣在Hami Video播出，12/19首播兩集，第一集收視率卻僅2.2％，第二集更是跌到1.5%，韓媒報導，身為票房保證的徐玄振回歸之作，卻成績如此低迷令人擔心。不過，粉絲們可別太擔Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 1 天前 ・ 25
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 12