宋威龍《驕陽似我》暖到冬天不冷了！即將迎向大結局 ｜8部冬季必看陸劇推薦

【文／曾心奕】由宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》人氣超高，即將迎向大結局，此片被認為是一部很適合冬季觀看的劇，不論是雪中告白的經典片段，還是「拾級而上」的名場面，都唯美又浪漫。冬天還有什麼陸劇可以看呢？本文整理出與冬季有關，或能讓人暖暖心的8部陸劇。

冬季必看陸劇1：《驕陽似我》

《驕陽似我》有許多名場面。圖／Netflix FB

🍿 《驕陽似我》線上看推薦：

開播時間：12月22日

主演卡司：宋威龍、趙今麥

播出平台：Netflix、WeTV

更新時間：會員每日更新2集

集數：36集

備註：WeTV 1月6日解鎖大結局、Netflix 及WeTV一般會員將於1/11播出第36集

《驕陽似我》講述元氣滿滿的聶曦光（趙今麥 飾）在大學時期，歷經了酸甜單戀，進入職場後，則與轉行光伏產業的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾）相遇。起初林嶼森對聶曦光有誤會，但仍被對方的陽光吸引，聶曦光則因林嶼森毫無保留的愛，釋懷年少遺憾，並找回對愛情與未來的勇氣。

《驕陽似我》追劇日曆

冬季必看陸劇2：《噓，國王在冬眠》

🍿 《噓，國王在冬眠》線上看推薦：

播出平台：Netflix

主演卡司：虞書欣、林一

集數：23集

《噓，國王在冬眠》講述漫畫家衛枝（虞書欣 飾）因捲入醜聞，事業跌落谷底。她意外被一段單板滑雪影片喚醒創作熱情，決定以滑雪為題重新出發。在雪場取材時，她認識了退役的單板滑雪選手、現任教練單崇（林一 飾）。一個為了夢想重新站起來，一個為了熱愛選擇回到賽場，兩人在彼此陪伴與鼓勵中找回初心，最終也獲得美好愛情。

冬季必看陸劇3：《冬至》

《冬至》有愛情，也有懸疑。圖／iQIYI TW FB

🍿 《冬至》線上看推薦：

播出平台：WeTV、愛奇藝

主演卡司：黃景瑜、孫千

集數：36集

《冬至》講述麻醉科醫生陸嫣（孫千 飾）某天晚上，突然遇見了「已逝多年」的好友鄧蔓（何泓姍 飾），之後一連串的怪事，讓她不得不追查真相。過程中，她的前男友、刑警江成屹（黃景瑜 飾）也被捲入其中，因此兩人最後決定攜手揭開被隱藏多年的真相。

冬季必看陸劇4：《在暴雪時分》

🍿 《在暴雪時分》線上看推薦：

播出平台：ELTA影劇、Hami Video、Netflix、WeTV、中華電信MOD

主演卡司：吳磊、趙今麥

集數：30集

《在暴雪時分》講述昔日天才職業斯諾克選手林亦揚（吳磊 飾）與當紅九球選手殷果（趙今麥 飾）在暴雪夜邂逅。兩人隨著相處，越來越靠近，林亦揚認真追求殷果，也重新找回對斯諾克的熱情。最終兩人都攀上事業高峰，並繼續為撞球事業努力。

冬季必看陸劇5：《七夜雪》

《七夜雪》的雪景非常漂亮。圖／iQIYI TW FB

🍿 《七夜雪》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：李沁、曾舜晞

集數：32集

《七夜雪》講述不羈劍客霍展白（曾舜晞 飾）為了替友人之子求藥，認識了藥師谷谷主薛紫夜（李沁 飾）。兩人在長期相處中，逐漸建立默契，互相救贖，但卻因各自責任難以言愛。

冬季必看陸劇6：《歸路》

🍿 《歸路》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：井柏然、譚松韻

集數：30集

《歸路》講述路炎晨（井柏然 飾）與歸曉（譚松韻 飾）在學生時代，成為彼此的初戀。但兩人卻因遠距離、家庭變故分開，直到八年後才重逢。雖面臨種種挑戰，兩人仍舊情復燃，最終攜手克服困難，並結為夫妻，擁抱幸福的家庭生活。

冬季必看陸劇7：《卿卿日常》

🍿 《卿卿日常》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：白敬亭、田曦薇

集數：40集

《卿卿日常》講述因一場聯姻擢選，來自各地的女孩們齊聚新川。李薇（田曦薇 飾）一心想落選，卻沒想到意外與新川六少主尹崢（白敬亭 飾）結緣。兩人隨著相處，漸漸產生感情，他們也和其他兄弟姐妹互相扶持，共同書寫新川大家庭的溫暖日常。

冬季必看陸劇8：《點燃我，溫暖你》

🍿 《點燃我，溫暖你》線上看推薦：

播出平台：LINE TV

主演卡司：陳飛宇、張婧儀

集數：36集

《點燃我，溫暖你》講述乖巧學霸朱韻（張婧儀 飾）在大學時，認識了外表叛逆的天才程式高手李峋（陳飛宇 飾）。兩人互相切磋後，並肩作戰，同時也在競賽中建立情感，但一場意外而迫使兩人分離。當李峋跌入人生谷底，朱韻始終選擇陪伴與等待，用溫柔與堅定，成為照亮他黑暗世界的那道光。

以上就是冬季必看的8部陸劇，有些能讓人在寒冷的天感受到溫暖，也有些雪景絕美，彷彿經歷一場視覺饗宴，如果正愁劇荒，不妨參考看看。