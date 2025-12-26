宋威龍新劇超多！《驕陽似我》化身「霸道總裁」 搭趙今麥談戀愛

大陸男星宋威龍從2025年底至2026年將有多部新劇陸續播出，為觀眾帶來多樣化的角色演繹。在改編自顧漫同名小說的《驕陽似我》中，宋威龍化身霸道總裁，與趙今麥談起甜蜜戀愛，劇情圍繞誤會與情感發展展開。同時，他還將在《野狗骨頭》中與張婧儀搭檔，上演一段非血緣兄妹間的深刻情感與救贖故事，呈現不同於以往的演技面貌。

宋威龍年底推出新作品《驕陽似我》。（圖／取自微博）

《驕陽似我》是改編自知名作家顧漫的同名小說，這位作家的作品包括《微微一笑很傾城》及《何以笙簫默》等經典之作。這次顧漫親自擔任編劇，致力還原書中經典台詞，為劇集增添不少看點。劇情講述趙今麥飾演的角色在遭到男神拒絕後，時間轉至大學畢業，遇到了由宋威龍飾演的冷臉上司。兩人從誤會到產生情愫，慢慢揭開彼此過去的故事，成為劇中一大亮點。

宋威龍接下來還有新作品要上檔。（圖／取自微博）

另一部同樣由宋威龍主演的《野狗骨頭》，將於明年播出，是一部備受期待的作品。宋威龍與張婧儀在劇中飾演兩個來自破碎家庭的孩子，相依為命成為非血緣兄妹。劇情圍繞他們之間的深厚情感展開，共同揭露一起縱火案的真相，經歷分離再相聚，譜寫一段感人的愛情故事。

