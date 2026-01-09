宋威龍現身一般超市！185cm「九頭身比例」驚豔路人，精英男主角變居家男友

因主演《驕陽似我》受到關注的宋威龍，近日被網友在遼寧大連的山姆超市巧遇。當天他戴著毛帽、口罩，穿著一身深色休閒服現身，乍看低調，但185公分的身高與修長比例在人群中仍相當顯眼，不少人一眼就認出。

目擊者分享，宋威龍推著購物車在超市內選購吐司、牙膏等日用品，看起來相當放鬆，與公開活動時精緻霸氣的造型形成對比。網友透露，他幾乎沒有刻意遮掩，「就像一般人一樣逛超市」，毫無明星架子的模樣引起粉絲討論，甚至吸引不人跟著購買同款吐司。

宋威龍在《驕陽似我》中飾演精英醫生林嶼森，劇中常以西裝、毛呢大衣造型登場，形象俐落。這次被拍到的居家打扮，讓不少觀眾感受到角色與私下狀態的反差，也讓討論焦點從戲劇延伸到他本人。

宋威龍的身材比例向來頗受關注。他擁有185公分身高、接近九頭身的比例，加上寬肩、窄腰的線條，在戲劇中穿正式服裝時特別明顯。過去他曾為角色調整體態，體脂率一度降到6.9%，並透過規律訓練維持狀態。也曾有不少粉絲分享在活動見到他本人的感想，透露宋威龍即使穿著平底鞋，整體比例仍相當突出，與其他演員同框時，身高差格外明顯。

不過，這次他在超市被偶遇的畫面曝光後，私下輕便、居家的模樣反而更受好評。不少網友表示，相較於戲劇中高冷的精英形象，私下自然的模樣反而更有真實感，也讓人感覺更親近。

