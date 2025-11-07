宋家豪隨樂天金鷲返台開戰 復健重生並透露下一階段目標

東北樂天金鷲旅日好手宋家豪準備珍奶給隊友嚐鮮。圖／悍創提供

亞洲職棒交流賽今（7）日在桃園登場，由東北樂天金鷲與KT巫師打頭陣。旅日好手宋家豪也隨隊來台比賽，宋家豪受訪透露將挑戰取得「不受洋將名額限制資格」作為下一目標。談到越來越多台將旅日發展，宋家豪也感性表示：「這條路好像慢慢被打開了，大家越來越想挑戰自己。」

2025年亞洲職棒交流賽今日於樂天桃園球場登場，首戰由日本東北樂天金鷲對上韓職KT巫師。隨隊回台的旅日投手宋家豪受訪開心地說：「很開心可以跟球隊來到台灣，讓家鄉的球迷看到我在異鄉努力的樣子，能在家鄉出賽真的很特別。」

不過甫下飛機就出現「沒聲音」的情況，宋家豪說：「下飛機就變這樣，突然沒有聲音。」雖然聲音沙啞，但仍難掩重返家鄉的興奮，「能跟著自己效力的球隊一起來比賽，真的很開心。」

33歲的宋家豪，今年2月因右膝半月板受傷動刀，經歷長達半年的復健期。宋家豪回憶那段過程：「手術後兩隻腳的肌力完全不一樣，開完刀三個月後開始練右腳的肌力，還要搭配上半身投球，重新找回整個動作協調性，真的花了很多時間。」

8月時宋家豪終於重返投手丘，在二軍登板0.1局失2分（1分責失），最快球速達151公里。「至少走出這一步，讓自己知道受傷，也不要放棄任何一次回到球場的機會。」

復健期間，宋家豪與同隊兩位台將蕭齊、陽柏翔共同訓練，彼此互相扶持。「因為受傷關係都在二軍，一起練習、一起看比賽，感情就是這樣建立起來的。從我受傷到復出，他們都看在眼裡，我們在球場上都會為彼此加油。」

對於樂天另一名台將王彥成，宋家豪表示兩人私交甚篤：「我們每年都會聊，像一起自主訓練時也常互相討論。很可惜這次他沒來，難得有機會能在台灣比賽，沒能回來真的覺得很可惜。」

即將邁入旅日第10年的宋家豪，有望在2026年成為繼郭泰源、許銘傑後，第3位取得日本職棒「不受洋將名額限制」資格的台灣投手。宋家豪說：「說實在的，沒想到自己能在日本這麼久，也沒想過有機會觸碰到這個規則，一切都很幸運，我會以這個為目標繼續努力。」

至於近期外界好奇宋家豪是否想參與明年的經典賽，宋家豪回應：「一切計畫都以身體健康為前提。」

受訪尾聲宋家豪也談到隊友在台灣的飲食體驗：「球隊和自己有準備珍珠奶茶，大家都在問『這是什麼？又是珍珠奶茶嗎？』，已經連喝兩天了。」

最後談到台灣選手近年旅外人數增多，宋家豪感性地說：「這條路好像慢慢被打開了，大家越來越想挑戰自己。我覺得這是很棒的跡象，可以看看外面的世界，到更高的殿堂去闖。」



