宋念宇平安夜與歌迷同樂 自嘲：眼睛小但能看很遠

宋念宇在平安夜開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

「小宇」宋念宇在平安夜於Billboard Live TAIPEI舉辦「記得忘了我」演唱會，不僅加碼自彈自唱〈平安夜（Holy Night）〉，還特別打造一款當晚限定的特調飲料，希望大家在音樂之外，也能用味覺記住這個夜晚，是一種放鬆、溫暖又很適合耶誕節的感覺，他說：「這次的演出，從一開始就和團隊反覆討論，希望不只是「來唱歌」，而是打造一個只屬於當下、只屬於現場的體驗。」

宋念宇以充滿耶誕氣氛的紅色襯衫，搭配綠西裝造型帥氣登場，接連帶來三首難度極高的歌曲，以超強的唱功和音樂改編實力，吸引全場歌迷聽得全情投入，他說：「雖然這幾年出的歌不多，但就算是現在，我依然是以最大的熱忱去表演。」這次是宋念宇第一次來到Billboard Live TAIPEI開唱，因為這個場地不同以往，可以享用餐飲，且和前排觀眾幾乎零距離，他可以清楚看觀眾聽歌聽到出神的表情，他開心說：「只能說很爽！但離你們好近，有點不習慣。」

宋念宇開心與粉絲互動。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

配合耶誕氛圍，宋念宇將歌曲〈所謂的愛〉改編成叮叮噹耶誕版，展現誠意，他也將代表作〈說分手之後〉、〈愛上〉和〈終於說出口〉結合在一起，帶動大合唱，他也有感而發表示：「今天是平安夜，如果你正處於一個不太好的狀態，希望一定要找到出口。可以平安、幸福、健康，這6個字聽起來很簡單，但真的不容易。」接著又補充：「2026希望能夠更好，不是指財富自由，而是心靈上可以更好。」

宋念宇也不忘和後方的觀眾打招呼，還開玩笑說：「不要覺得我都看不到，雖然我的眼睛比較小，但可以看很遠。」讓全場笑翻。演唱會進入尾聲，宋念宇走進觀眾席和粉絲一起拍大合照，讓粉絲興奮不已，意猶未盡的粉絲頻頻喊安可，小宇在歡呼聲中現身，自彈自唱為耶誕夜特別準備的歌曲〈平安夜〉，笑說：「這個環節，我封它為『記得忘了我』平安夜之 Billboard Live TAIPEI限定版。」並在全場合唱〈想你的習慣〉的歌聲中，為演唱會畫下句點。

