宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！

完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡前鎖水的最後一步，讓肌膚一整晚都在高保濕狀態。

除了日常保養之外，喬妹還有一招是上妝前必用的「冷藏面膜 3 分鐘急救法」怎麼做最有效？該選用哪種面膜？編輯通通整理出來了！

冷藏面膜 3 分鐘急救

將面膜提前放進冰箱冷藏，利用低溫能迅速收緊肌膚、讓輪廓線條變得更立體俐落，同時還能減緩浮腫、法令紋與下顎線的鬆弛感！喬妹也常靠這招在上鏡前救急，只要3分鐘，整張臉就會變得更緊緻、有精神，完全是紅毯與拍攝前最可靠的秘密武器，而「3分鐘」這個時間，是被眾多明星化妝師公認為「最安全、也最能看出效果」的冰敷黃金值。

3 分鐘冰鎮面膜怎麼做最有效？

想讓 3 分鐘冰鎮面膜發揮最大效果，建議前一天就把面膜放進冰箱冷藏，冷藏溫度最溫和，不會刺激皮膚。上妝前 10 分鐘開始敷，選在剛洗完臉、拍完化妝水後使用效果最佳！

冰敷的時候也要針對真正需要急救的部位，像是下顎線、法令紋、雙頰與眼下（注意避開睫毛根部）才能更有緊實感。全程以 3 分鐘為最理想時間，上限不要超過 5 分鐘，以免低溫導致乾燥或泛白，敷完後正常上妝，就可以明顯感受到底妝更服貼、亮度更提升！

哪些面膜適合冰敷？

不是所有面膜都適合冰鎮，因此挑選時需要特別留意！建議優先選擇棉布或是天絲材質的片狀面膜，冷藏後仍能保持柔軟貼合；成份方面，以蘆薈、積雪草、玻尿酸這類的鎮靜保濕類為佳，精華液質地也以清爽不黏膩為最為妥當，後續上妝才能更加服貼。

o編筆記：含果酸、A 醇或是任何去角質成份的面膜都不適合冰敷，因為厚重的凝膠類在低溫下容易變得僵硬，酒精含量偏高的產品也可能造成乾燥刺激，這些都要避免呦！

冰敷面膜真的會讓人一試成主顧，尤其是看到臉變緊、變亮的那一刻！下次如果有重要約會、拍照、或是早上水腫的時候，不妨也試試這招韓星都在用的小秘技～

