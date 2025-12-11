宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！

（圖／取自宋慧喬IG）

宋慧喬最近投入新戲拍攝，片場突然迎來一台滿載心意的咖啡車，上頭掛著秀智親自署名的應援布條，讓劇組瞬間變成最溫暖的地方！這波意外亮相的友誼互動，立刻把網友再次吸回這組公認高級的美女閨蜜。

咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全是滿級！

（圖／取自宋慧喬IG）

（圖／取自宋慧喬IG）

其實兩人的感情本來就備受粉絲喜歡，過去從互相替彼此慶生、一起小聚的照片，到IG上自然流露的合照氛圍，都能看出她們的默契不是表面活動，而是長期累積的真朋友感。也因此這次秀智把咖啡車直接送到片場，粉絲都覺得「這就是她們的日常」。

（圖／取自宋慧喬IG）

（圖／取自宋慧喬IG）

網友紛紛留言「美女的朋友都是美女」「這組友情真的很高級」「有一種友情叫宋慧喬和秀智」，讓這波應援再次把兩人之間的友情討論度推到新一波熱度。

