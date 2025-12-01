宋慧喬生日戴的可愛三角頭巾是哪牌？來自蘇格蘭小眾品牌五千元有找，喬妹選品不會錯！

宋慧喬於2025年11月22日迎來44歲生日，隨後，她大方在社群上分享生日的喜悅，與朋友們開心慶生一連曬出好多顆蛋糕，其中一組照片中，她以居家休閒的裝扮出鏡，不過頭上戴了條紋頭巾來點綴造型，清純可愛又時髦的模樣立刻燒到一票粉絲，那麼這回喬妹帶貨的這條頭巾又是什麼來頭？編輯已經幫你找到了！

宋慧喬同款頭巾、領巾

宋慧喬生日所戴的三角頭巾，來自蘇格蘭小眾品牌Jo Gordon，條紋設計經典耐看，不僅有瞬間修容小臉的效果，也能帶出些許年輕可愛的氛圍，讓穿著寬鬆衛衣的宋慧喬，彷彿如大學生般青春！同款的Jo Gordon三角條紋頭巾，也可以當作領巾搭配，小巧的體積其實有著極佳保暖度，且台幣售價五千元有找，比起其他昂貴的女神同款，算是相對親民、容易入手的單品！

廣告 廣告

直達官網

快速認識Jo Gordon

由設計師Jo Gordon於約莫20年前在蘇格蘭創立的同名品牌，以頂級蘇格蘭羊毛製成的針織品聞名，推出包含針織服裝、圍巾、手套、帽子……其設計則富有豐沛活力，並且凝聚英倫氣息，擅長用各種幾何圖案、線條、條紋，配上大膽的色系組合，能為冬日穿著增添一些活潑好心情。

當中宋慧喬挑選的三角條紋領巾，是品牌相當受歡迎的人氣款式，提供多種顏色挑選，讓人選擇障礙！除此之外，Jo Gordon還有非常多繽紛可愛的設計，官網上更有全球運送的服務，想跟著喬妹品味入手的朋友們，趕快筆記起來吧！

直達官網





延伸閱讀：

宋慧喬也是養馬人？盤點喬妹私下愛馬仕包：經典凱莉之外，Garden Party、Plume Mini都是低調質感款

宋慧喬愛牌Melissa果凍鞋登台！首間店在哪裡？必買鞋款、聯名新款有哪些？

宋慧喬的時尚進化：從時尚災難到高級感本人，歲月讓她穿出自己的美





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

● 寒流必備！Mark Gonzales小天使羽絨外套保暖登場，輕盈保暖、異材質拼接重點一次看