宋慧喬粉色套裝美得太浪漫 搶先用嬌蘭24K小金墊造唯美底妝

【記者張家玲／台北報導】韓國女神「喬妹」宋慧喬近日在IG享一組全新時尚大片，俐落短髮勾勒出中性而清新的氣質，妝容則回歸簡約與純粹，低調卻耐看，如今她選用的嬌蘭（GUERLAIN）彩妝品清單也曝光，當中還包括台灣1月5日才將在線上開賣、1月15日實體開賣的24K純金光透精華氣墊粉餅。

喬妹這近乎裸妝的底妝效果，讓肌膚呈現自然透亮的狀態，選用的單品是還未上市的24K純金光透精華氣墊粉餅，這款氣墊專為亞洲膚色設計，將傳奇的皇家蜂王乳修護力完美融入底妝。最引人注目的特點，在於其添加了高達90%的活膚保養成分，研發團隊耗時三年，成功將護膚界的巨星「黑蜂蜂蜜」與「頂級白牡丹萃取」結合，再配搭經典的24K純金雙面粒子，帶來深層能量與保濕力 。

在妝效上，其透過創新的「服貼網紗技術」，讓粉體能輕薄且均勻地釋放，一拍即現如珠寶般的精華水光感 ，同時具備SPF50 / PA++++的高防曬等級，更帶來長達24小時的持久鎖妝效果，即便在潮濕悶熱的環境下，依然能維持不暗沉的透亮無瑕妝感。

此外，她還同時使用了KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏#129，以及提洛可亮彩腮紅盤#00，搭配身上搶眼的粉色套裝，充滿春日的幸福氣息，也被網友盛讚「由內美到外」。

