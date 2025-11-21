宋慧喬缺席青龍獎紅毯！遭疑為避開舊愛玄彬 「1舉動」揭背後真相
娛樂中心／綜合報導
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」在19日落幕，其中引發討論的是，憑藉《黑祭司2：闇黑修女》入圍影后的宋慧喬無預警缺席紅毯，不禁遭到網友懷疑是要避開舊愛玄彬，但宋慧喬1舉動打破外界傳聞。
宋慧喬19日晚間沒有現身紅毯，直到典禮開始後，才被拍到坐在台下觀禮，不禁讓人聯想到她過去跟玄彬有一段情，質疑是否為了避開他們夫妻檔，但後續從宋慧喬轉發化妝師的貼文得知缺席理由是因為工作，根據化妝師描述，當天宋慧喬是從拍攝現場匆忙趕來，因此才沒能踏上紅毯，化妝師也為此替她感到可惜。
事實上，玄彬、孫藝真夫妻檔在青龍獎不只奪下影帝影后的殊榮，還拿下人氣獎項，一口氣拿4獎也成了當晚的焦點之一，不過卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，多家韓媒在報導中指出孫藝真《徵人啟弒》比較像是配角，因此對於她獲獎感到納悶，而玄彬擊敗李炳憲等競爭者也讓評選標準再次受到質疑，就連網友都批評「青龍獎公信力已經崩盤」、「為了玄孫夫妻同框硬塞獎」。
