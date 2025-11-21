宋慧喬青龍獎影后「0票」陪跑 缺席紅毯內幕公開
第46屆韓國青龍獎前（19日）晚開獎，入圍影后遺憾陪跑的宋慧喬，當晚沒現身紅毯，直到典禮開始才被捕捉到坐在台下觀禮的畫面，而她缺席青龍紅毯的原因，也隨之曝光。
工作人員公開缺席紅毯真相
據宋慧喬的彩妝師在IG曬出宋慧喬出席典禮的花絮照，遺憾地說：「慧喬姐姐因為匆忙從拍攝片場趕來，沒能走紅毯覺得好可惜。」就此解開宋慧喬沒亮相紅毯的幕後故事。
目前宋慧喬正在與孔劉、雪炫、車勝元等演員，一起合拍Netflix新作《慢慢地強烈地》，該劇由名編劇盧熙京執導，也是宋慧喬繼《他們的世界》、《那年冬天風在吹》後，再次與編劇合作，目前緊鑼密鼓拍攝中，夢幻陣容未演先轟動。
女神降臨！43歲喬妹狀態超好
而宋慧喬當天雖無緣獎項，但穿著韓國婚紗設計師品牌ENZO CHOIJAEHOON為她量身打造的蜜桃粉平口禮服，完美襯托她透亮白皙的膚色，領口宛如花瓣綻放的精巧細節，並以Chaumet耳環巧妙點綴，讓女神美麗升級。
宋慧喬0票陪跑！典禮座位藏玄機
由於本屆青龍獎得獎名單一度受到韓網質疑，昨主辦方也公開評審投票結果，發現以電影《黑祭司2：闇黑修女》角逐影后的宋慧喬在3輪的投票中，一直都是0票，最後遺憾敗給《徵人啟弒》的孫藝真，無緣獎項。
而當晚宋慧喬的舊愛玄彬與老婆孫藝真在典禮上連續搶獎，主辦方事前安排位置時也有刻意避開，當晚宋慧喬是與合拍《黑暗榮耀》的鄭星一並肩同坐，合拍《黑祭司2：闇黑修女》入圍女配角的全余贇也在身旁；玄彬、孫藝真則坐在另一側，未讓昔日戀人同框。
