宋慧喬、孔劉750億神劇殺青 「只留一句話」粉絲失守

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神宋慧喬、孔劉聯手合作新劇《慢慢地強烈地》(暫譯)前年12日開拍，近日終於殺青，讓外界對「750億韓元(約台幣17億元)等級」的新劇討論瞬間炸鍋。

宋慧喬在社群平台低調分享近況，留下簡短一句「最後一天上班」，卻意外引爆粉絲關注。照片中不是華麗自拍，而是一疊早已被翻到破損的劇本，可見書背裂開、邊角磨白，彷彿替這段拍攝旅程寫下註腳。

這部讓宋慧喬全心投入的作品，正是由「人性系大神」盧熙京操刀的新劇《慢慢地強烈地》。故事橫跨1960年代到 1980年代，以韓國演藝圈為舞台，描繪一群為了成功不惜燃燒人生的人們，在時代洪流中選擇、掙扎與付出的代價。

特別的是，宋慧喬與盧熙京曾在《他們的世界》中合作過，被視為「情感密度保證組合」，如今再度攜手，再加上孔劉、雪炫、車勝元、李荷妮等卡司陸續曝光，讓不少劇迷直接列入年度必追清單。

目前《慢慢地強烈地》已正式進入後期製作階段，距離正式公開又更近一步。

