宋慧喬44歲生日「回春變大學生」真實素顏狀態曝光 粉絲全看傻

韓國女神宋慧喬上週末歡慶44歲生日，向來人緣超好的她照例與閨密低調聚會，沒想到一曝光竟讓粉絲全驚呆！她脫下典禮上凜然仙氣的白色禮服，換上休閒服、戴上棒球帽，整個人瞬間回春宛如大學生，調皮表情完全是只有好友才能看到的「真實喬」。

前一天她才以新片《黑祭司2：闇黑修女》叩關青龍獎影后，紅毯上短髮白裙仙氣逼人，氣質炸裂。不過最後影后由孫藝真以《徵人啟弒》抱走，宋慧喬與獎項擦肩而過。儘管如此，她隔天仍心情極好與好友開心慶生。

宋慧喬私下狀態曝光。（圖／翻攝自IG）

宋慧喬23日公開生日聚會照，其中一張更成亮點：她以白上衣、牛仔褲、棒球帽的超親民穿搭亮相，身旁狗女兒 Ruby 目不轉睛盯著蛋糕流口水，畫面超萌。女神難得曝光的反差模樣，也讓粉絲直呼：「根本回春 20 歲！」

