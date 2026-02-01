宋承恩出任海委會副主委 落實海洋治理

記者郭曉蓓／臺北報導

前海委會政務副主委黃向文卸任，由遠景基金會副執行長宋承恩接任。海委會今（1）日表示，宋承恩對當前安全議題有全面與深入的理解，也熟悉中共灰色地帶侵擾、國際海纜安全保護的最新發展；海委會主委管碧玲延請宋承恩，盼結合其法律、談判、與國際合作專業，拓展臺灣的國際海洋治理交流與盟邦建構，持續創建和平永續的海洋環境。

總統賴清德已於1月23日發佈人事令，任命宋承恩為海洋委員會副主任委員。海委會表示，宋承恩將於明天就職。

廣告 廣告

海委會表示，宋承恩是臺灣大學與英國牛津大學法學碩士，有國際法與海洋法方面的專業。他也具有實務歷練，在臺灣遠洋漁業面臨轉型與擴大國際參與雙重挑戰的時節，他是談判團隊的一員，曾大力協助國家報告的撰寫，也有與各國際組織談判的第一手經驗，現職為遠景基金會副執行長。

海委會表示，作為公共作者，宋承恩將複雜的法律議題，以臺灣的觀點，撰寫過一系列的文章。他涉及的範圍很廣，處理過國際組織參與、區域漁業情勢、臺日漁業關係、南海仲裁、國際漁工保護、到臺海中線、自衛權等防衛議題，乃至中共的影響力擴張、跨境鎮壓等國人保護議題。在「長臂管轄」還未被廣爲認知之時，他已看到中共擴張刑事管轄的趨勢。他處理議題帶有策略眼光，在「法律戰」還未被全面迎戰的時代，他已是戰鬥的法律人。

海委會指出，他具備接近母語人士的英語口語能力，經常出現在Taiwan Plus的節目，協助國際社會理解臺灣問題；他也經常接受國內與國際媒體的訪談，以個人專家的身分出現在紐時、經濟學人、日經的報導專文中。在遠景基金會任職時期，他有機會參與臺灣與各國的智庫交流，對當前安全議題有全面與深入的理解，也熟悉中共灰色地帶侵擾、國際海纜安全保護的最新發展。

海委會表示，在海洋安全就是臺灣安全、臺海安全是世界安全的年代，管碧玲延請宋承恩加入海委會，主要是期待未來宋承恩結合他的法律、談判、與國際合作的專業，襄助海洋委員會拓展臺灣的國際海洋治理交流與盟邦建構，持續創建和平永續的海洋環境。