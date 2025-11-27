宋承憲《玩家2》熱血回歸！ 李洙赫客串驚豔觀眾

李洙赫以冷酷造型客串《玩家2》，詮釋的反派角色留給觀眾深刻印象。八大提供

八大戲劇台將於本週日（30日）晚間10點首播韓劇《玩家2》，該劇由宋承憲領銜主演，帶著新一季新加入的吳漣序、張圭悧等4位成員，展開一連串以牙還牙的復仇行動。

宋承憲凍齡吸睛！《玩家2》客串卡司華麗

宋承憲談到續集角色吸引人的地方是靠鬥智力拚惡勢力。八大提供

宋承憲睽違第一季作品有6年時間，不少劇迷驚豔他凍齡外型，依舊帥氣破表，完全看不出年齡差異性。《玩家2》集結許多重量級明星輪番客串登場，包括曾演出《魷魚遊戲》的許成泰，這回化身邪教首腦，以及扮演房地產幕後操盤手的李洙赫，冷酷外表加上低沉嗓音，反派陣容堅強令人期待。

宋承憲（中）劇中召集隊友李施彥（右）、太元碩反擊惡勢力。八大提供

《玩家2》延續第一季的精神，飾演隊長姜赫利的宋承憲，在神秘助手吳漣序的引導下，集結各領域頂尖好手，鎖定非法不當的惡勢力集團，展開更大規模的反擊行動。對於角色的呈現上，宋承憲坦言相較於動作片英雄，這次人物的魅力在於「頭腦」，利用智慧設計騙局制裁壞人，更突顯角色魅力。此外，他也表示從故事開端的復仇心，到第二季面對新事件的懲惡態度，希望觀眾能感受到他的變化與成長。

吳漣序、張圭悧女力助陣

新加入的成員吳漣序（右）大讚宋承憲是暖男前輩。八大提供

《玩家2》新加入的成員吳漣序透露，自己從小就是宋承憲粉絲，這次能合作「像美夢成真」，並稱讚對方在片場對所有工作人員都非常親切，是名副其實的暖男前輩。另外也是這次宋承憲底下新成員的張圭悧，劇中化身擁有過人駕駛技術的王牌賽車手，不少飆車戲都是她親自上陣，但隊友太元碩忍不住爆料，有場飆車戲大家面露驚恐表情，是真實反應！《玩家2》11月30日起，每週日晚間十點於八大戲劇台首播。

張圭悧飾演王牌賽車手，卻被同劇演員爆料飆車戲嚇壞大家。八大提供



