宋文笛專欄：川習通話是中國急還是美國急？

宋文笛／美國大西洋理事會中國研究中心非常駐研究員

川普與習近平通話於北京時間11月24日的深夜，這代表著北京意圖聯美制日，而不甚成功的一次嘗試。此次川習通話的主旋律是中日關係，鑒於近日中日關係惡化，北京一方面透過王毅等官員強硬表態，另一方面則意圖透過第三方協調而低調建立降低緊張的機制 （off-ramp）。至於台灣和烏克蘭議題似乎在川習會中只是順帶一提的伴手禮，出現在對外聲明 （readouts） 中雙方只是給彼此對外做面子和添加籌碼用的，不似曾做出過任何實質承諾。

以下從三方面的間接指標來觀察川習通話：

1. 中方比美方急：

從新華社通告中，看得出來是習近平主動打電話給川普。新華社慣例，若是由外國邀請中國領導人通話，必然會在通告中強調中方領導人是「應對方邀請」而通話。這次新華社文稿沒有此提法，可見川習通話是中方主動。

2. 美中關係定位：

新華社通告還有這段敘述： 「中美『合則兩利、斗則俱傷』是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向」

這段話在近期中美關係的脈絡下，這個敘述，尤其耐人尋味。自今年四月份關稅戰開打以來，北京的主要提法雖然都是美中關係「合則兩利，鬥則俱傷」，但是中方一直明確將關係惡化的責任歸屬在美國，並且呼籲美方應該首先遞出橄欖枝。

而如今，新華社通告竟然說兩方目前的方向是「正確方向」，勢頭不需要調整，而是需要「堅持」 （keep going），只要堅持則正面的好結果馬上就「看得見、摸得著」了。

這等於是北京吞下去自己喊了半年的委屈，改對美國說：你做得好、做得對，你不用改，只需要保持下去就越來越好。 （此態度若是以英文戀人的語境理解就是「接納」： “I wouldn’t change a thing about you.”）

3. 川普的謹慎：

川普的 Truth Social 貼文，明顯是經過幕僚大量修過的。文風和他以往迥異，句子和句子間使用的連接詞用法，缺乏他招牌的關鍵字用全大寫的習慣。

這很可能代表北京私下承諾了川普一些東西 （至於是哪些東西，從川普貼文中也可找到線索），而川普不想要因為他貼文用詞爆走，而讓煮熟了的鴨子飛了，所以這次請幕僚把關。

生意人出身的川普並不以政策細節掌握精準著稱，但是論「漫天討價，就地還錢」這套功夫，在二戰後的歷任美國總統中要是川普稱第二沒人敢稱第一。如今北京急了，而且急得有點明顯。而急迫的生意夥伴，在川普這邊是很難拿到 good deal的。

台灣不用為川習這通電話著急，台美關係的挑戰在 4月。

川普宣稱在通話過後，中方即將為美方釋出更多利多之後，美中「終於可以將眼光透向 （處理） 大問題了」 （“Now we can set our sights on the big picture”）。在關稅示好，對美採買這些層級的經貿議題川普政府得到滿足之後，川普口中比這些更大的大問題，對台灣意味著什麼，這或許是台灣需要居安思危、未雨綢繆的。

