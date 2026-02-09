宋旻浩涉嫌違反兵役法「突申請公審延期」 恐面臨「重新服役」處分

宋旻浩涉嫌違反《兵役法》。翻攝starnews

南韓男團 WINNER 成員宋旻浩（MINO）因涉嫌違反《兵役法》遭到起訴，原定於 3 月進行的首場公判，在被告方主動提出申請後，已確定延期至 4 月 21 日舉行。由於宋旻浩在服役期間爆出多次無故缺勤及擅離職守，引發社會強烈譴責。經紀公司 YG 娛樂也已正式調整策略，證實 WINNER 未來將改以 3 人體制回歸。

WINNER以三人體制回歸。翻攝STARNEWS

首場公判日期更動

根據首爾西部地方法院 9 日消息，刑事 10 單獨法官成俊圭原定於 3 月 24 日針對宋旻浩及其服役管理負責人 A 某進行首次公判。然而，宋旻浩方面於本月 5 日提交了延期申請書，並獲得法院批准，日期調整至 4 月 21 日上午 10 時。由於公判日被告有出庭義務，宋旻浩屆時必須親自出席審理。

檢方握有 GPS 紀錄等不實服役鐵證

宋旻浩於 2023 年 3 月起以社會服務要員身分入伍，卻在 2024 年底退伍前夕爆出「爽兵」爭議。首爾西部地檢指出，宋旻浩涉嫌在 2023 年 3 月至 2024 年 12 月期間，在無正當理由的情況下多次未正常出勤。

廣告 廣告

檢方透過手機數位鑑識、GPS 紀錄核對等客觀調查，查出宋旻浩無故缺勤的次數遠超乎最初媒體報導。此外，其服役單位的管理負責人 A 某也因涉嫌默許其怠慢行為及疏於監管一併被起訴。雖然宋旻浩起初對外宣稱皆按照規定服役，但在警察三次傳喚調查後，已大致承認擅離職守的事實。

YG 娛樂證實 WINNER 將以 3 人體制回歸

受到此兵役醜聞影響，宋旻浩的演藝活動全面停擺。YG 娛樂於 2025 年 5 月正式公告，WINNER 的完全體公演將不包含宋旻浩，未來將改以姜昇潤、金秦禹、李昇勳 3 人體制進行回歸活動。特別是成員姜昇潤於相近時間點順利完成現役服役退伍，兩人截然不同的態度更激起韓國輿論對宋旻浩的失望與憤慨。

法律後果與再服役之可能性

法律界分析，根據《兵役法》規定，若無故缺勤情節嚴重，最高可判處 3 年以下有期徒刑。兵務廳則表示，若法院判決證實其服役過程存在違法事實，將考慮取消其退伍處分，並要求其針對未實際服役的期間補足役期，甚至不排除「重新服役」的可能性。



回到原文

更多鏡報報導

懶人包／《世紀血案》5項爭議惹怒全國！林宅血案不僅是家庭悲劇「而是國家傷口」 45年至今未破案

《我們的藍調時光》唐氏症鄭恩惠結婚9個月哭了：少了人幫我繫安全帶 丈夫健康出狀況

爆爭議遭抵制？南美館今宣布「陳昇個展」取消展出

幼稚園慘遭3男性侵1年！美女大胃王淚揭「魔爪威脅」陰影 抗憂鬱10年現況曝光