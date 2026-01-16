宋智孝素顏入魂《魔鬼交易》 霸氣喊「外貌如何不重要」
宋智孝在《Running Man》中給人陽光開朗形象，睽違多年回歸大銀幕的她在驚悚片《魔鬼交易》中飾演被宗教神蹟感召而走火入魔的母親，為詮釋近乎失明的狀態，她頂著大素顏、戴著超厚鏡片眼鏡，觀眾差點認不出是她，但她表示：「只要能貼近角色，外貌如何都不重要。」
《魔鬼交易》講述一對夫妻帶著因車禍意外受傷的兒子搬進郊區豪宅，卻在住處附近撞見了無名的神祕老人，自此奇蹟降臨家中，兒子的傷一夕痊癒，而這般「神蹟」的傳言也在小鎮上不脛而走，然而另一頭不知名的詛咒，竟悄然落在鄰居身上。宋智孝自爆是超自然題材的粉絲，甚至經常在YouTube上瀏覽相關影片，也讓她詮釋起角色更加投入。
除了宋智孝，《魔鬼交易》卡司還有《太陽的後裔》金秉澈、《黑暗榮耀》金赫拉，在《黑暗榮耀》中飾演霸凌者「五人幫」之一的金赫拉這回一改銀幕形象，演出獨立扶養兒子並苦苦期盼神蹟降臨的單親母親，她擔心過去作品中的「反派」形象過於鮮明而影響到觀眾，為擺脫標籤在演技上也下足苦工，細膩詮釋出角色的柔弱與脆弱。
有別於韓國多數「邪教」類型作品，《魔鬼交易》沒有詭異的宗教儀式，而是從更純粹的「奇蹟」與「詛咒」之間的關係切入，導演申俊表示：「我沒有選擇傳統主角戰勝邪惡神秘力量的故事走向，而是著重在刻劃片中每個角色的選擇和困境，藉此打破典型套路，捕捉日常中難以預料、令人不寒而慄的不安感。」《魔鬼交易》今（1╱16）在台上映。
