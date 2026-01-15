宋智孝素顏戴厚眼鏡演瘋母 新片走火入魔嚇壞觀眾

宋智孝飾演一名被宗教神蹟感召而走火入魔的母親。（可樂電影提供）

韓國詛咒系驚悚片《魔鬼交易》齊聚《太陽的後裔》金秉澈、 《Running Man》宋智孝、《黑暗榮耀》金赫拉3大演員同台飆戲，講述一對夫妻帶著因為車禍意外受傷的兒子搬進郊區豪宅，卻在住處附近撞見了無名的神祕老人，自此奇蹟降臨家中、兒子的傷一夕痊癒，而這般「神蹟」的傳言也在小鎮上不脛而走，然而另一頭不知名的詛咒，竟悄然落在鄰居身上。

橫跨綜藝與戲劇的宋智孝，在《Running Man》中多帶給人陽光開朗形象，暌違多年回歸大銀幕後，她在充滿神秘元素的驚悚片《魔鬼交易》中飾演一名被宗教神蹟感召而走火入魔的母親，為了詮釋角色近乎失明的狀態，她頂著大素顏、戴著超厚鏡片的眼鏡，讓觀眾一時間近乎難以認出她，但宋智孝表示「只要能貼近角色，外貌如何都不重要。」宋智孝也大方分享自己本身就愛超自然題材，甚至經常在YouTube上瀏覽相關影片，也讓她詮釋起角色更加投入。

廣告 廣告

金赫拉演出獨立扶養兒子並苦苦期盼神蹟降臨的單親母親。（可樂電影提供）

在《黑暗榮耀》中飾演霸凌者「5人幫」之一而聲名大噪的金赫拉，這回在《魔鬼交易》裡則一改銀幕形象，演出獨立扶養兒子並苦苦期盼神蹟降臨的單親母親。金赫拉也擔心過去作品中的「反派」形象過於鮮明而影響到觀眾，為了擺脫標籤她在演技上也下足苦工，細膩詮釋出角色的柔弱與脆弱，其中展示了角色橫跨羨慕、期盼，到忌妒、怨恨的高張力演出。

《魔鬼交易》有別於韓國當代多數「邪教」類型作品，沒有詭異的宗教儀式，而是從更純粹的「奇蹟」與「詛咒」之間的關係切入，導演分享道「我沒有選擇傳統主角戰勝邪惡神秘力量的故事走向，而是著重在刻劃片中每個角色的選擇和困境，藉此打破典型套路，捕捉日常中難以預料、令人不寒而慄的不安感」，將於明（16日）在台上映。

更多中時新聞網報導

JENNIE榮登金唱片大贏家

游鴻明4月北流開唱 女兒當推手

路永佳為出書和連勝武口角 曲艾玲忙調停