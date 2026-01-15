宋智孝素顏戴厚重眼鏡演出快失明母親 為《魔鬼交易》增添神祕氛圍

宋智孝在《魔鬼交易》飾演一名被宗教神蹟感召而走火入魔的母親。（可樂電影提供）

韓國詛咒系驚悚片《魔鬼交易》集結金秉澈、宋智孝與金赫拉同台飆戲，宋智孝素顏戴厚眼鏡演出失明母親。故事從一場神祕相遇開始，奇蹟降臨的同時，也悄悄為小鎮帶來無法挽回的詛咒。

電影講述一對夫妻帶著因車禍受傷的兒子搬進郊區豪宅，偶然遇見無名老人後，孩子竟奇蹟般痊癒，消息迅速在小鎮傳開，眾人紛紛將希望寄託在這份不可思議的力量上。然而幸福的背後，另一股黑暗卻逐步轉移到鄰居身上，神蹟與災厄彷彿正在進行一場無聲的交換。

宋智孝在片中飾演因信仰而逐漸失控的母親，為貼近角色近乎失明的狀態，她全程素顏並配戴超厚鏡片眼鏡，完全不顧形象，只求角色真實。她坦言自己本就熱愛超自然題材，私下也常觀看相關影片，這次能以如此貼近人性的方式詮釋神祕與瘋狂，讓她投入得格外深刻。

宋智孝與金秉澈在《魔鬼交易》飾演夫妻，為救兒子發生無法解釋現象。（可樂電影提供）

金赫拉則擺脫《黑暗榮耀》帶來的強烈反派印象，化身獨自撫養孩子、渴望奇蹟的單親母親，細膩呈現從期待到嫉妒、從渴求到怨恨的情緒轉折。《魔鬼交易》不以傳統邪教儀式取勝，而是直指人性深處對希望的依賴與代價，當奇蹟必須伴隨詛咒，你是否仍願意伸手交換。電影將於1月16日全台限定戲院上映。

金赫拉在演技上也下足苦工，細膩詮釋出角色的柔弱與脆弱。（可樂電影提供）

